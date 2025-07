Dopo la polemica con Laura Pausini, Gianluca Grignani annuncia una nuova versione de «La mia storia tra le dita» con Matteo Bocelli

Il cantante ha annunciato sui social l'uscita di «Mi Historia Entre Tus Dedos», il brano al centro della recente polemica social con l'artista romagnola

Dopo il botta e risposta con Laura Pausini, Gianluca Grignani sorprende tutti con una mossa inaspettata: una nuova versione in spagnolo del suo celebre brano La mia storia tra le dita – al centro della recente polemica social con la cantante romagnola – reinterpretata in duetto con Matteo Bocelli. L’annuncio è arrivato oggi – giovedì 17 luglio – con un post su Instagram condiviso da entrambi gli artisti. Il singolo, intitolato Mi Historia Entre Tus Dedos, sarà disponibile dall’8 agosto, ma è già possibile – si legge nella descrizione – pre-salvarlo sulle piattaforme digitali. La canzone farà parte dell’album di Bocelli, Falling in Love, in uscita il 12 settembre. Sebbene la presenza del brano nella tracklist fosse stata già confermata lo scorso 26 giugno in un comunicato stampa, solo oggi è stato svelato che a cantarlo insieme a Bocelli sarebbe stato proprio l’autore originale, Grignani.

La polemica con Pausini

Dopo l’annuncio di Pausini sull’uscita, sempre a settembre, del suo nuovo singolo La mia storia tra le dita – titolo identico a quello del celebre brano pubblicato da Grignani nel 1995 – il cantante aveva dato il via a un botta e risposta sui social. In una storia su Instagram, l’artista aveva ricordato con toni gentili ma fermi che si trattava di una sua canzone. «Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo alla donna e alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io». La replica di Pausini era arrivata sempre via social, dove aveva confermato il suo affetto per Grignani, sottolineando di cantare la sua musica da sempre e che lui era stato informato fin da febbraio dell’intenzione di reinterpretare il brano. La cantante aveva spiegato che il suo annuncio voleva essere un omaggio alla canzone, «così unica che nessuno si permetterebbe mai di copiarne il titolo». Pace fatta? Insomma.

Foto copertina: ANSA/MATTEO CORNER | Gianluca Grignani durante il photocall dell’innovativo hub creativo Moysai, Milano, 11 maggio 2023