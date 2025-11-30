Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
La maledizione dei Jalisse continua: per la 29esima volta fuori da Sanremo. La reazione del duo e la battuta sull’anno prossimo – Il video

30 Novembre 2025 - 18:33 Cecilia Dardana
È dal 1997, l'anno in cui vinsero con "Fiumi di parole" che Fabio Ricci e Alessandra Drusian restano fuori dal Festival

Per la ventinovesima volta consecutiva i Jalisse restano fuori dal Festival di Sanremo. Anche per l’edizione 2026, Fabio Ricci e Alessandra Drusian non figurano tra i 30 Big annunciati dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1. Una “tradizione”, ormai, che accompagna il duo sin dalla vittoria del 1997 con “Fiumi di parole”. La reazione non si è fatta attendere: i Jalisse hanno affidato ai social il loro commento, mescolando rammarico e autoironia. «…E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre», hanno scritto in un post pubblicato subito dopo la comunicazione ufficiale.

«Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno»

Insieme al messaggio, il duo ha diffuso un video in cui “celebra” l’ennesima esclusione: Ricci e Drusian compaiono sorridenti con in mano due palloncini rossi che formano il numero 29, a indicare il nuovo record involontario raggiunto. La chiusura del filmato è una battuta che guarda già all’anno prossimo: «Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno», dicono, lasciando chiaramente intendere che continueranno a presentarsi e a scherzarci sopra.

