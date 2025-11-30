La gaffe del Tg1 durante l’annuncio di Sanremo, la foto di Aka7even è sbagliata: «Chi è quello?». Come ha reagito l’artista – Il video

Il collega Lda, che sarà con lui all'Ariston: «Quello non è il mio amico!»

«No ragazzi, per favore, mi dovete dire chi è quella persona messa al mio posto». A parlare, con un sorriso sul volto e senza alcuna irritazione, è Aka7even, uno dei 30 artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. All’edizione del Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha svelato la lista completa dei big che calcheranno il palco dell’Ariston e il rapper classe 2000 è stato scelto per un brano cantato insieme all’amico e collega Lda.

La foto sbagliata e la reazione di Aka7even

Peccato che l’annuncio, atteso da mesi, gli abbia regalato una brutta sorpresa. Mentre Carlo Conti leggeva i nomi dei trenta artisti scelti per il prossimo Festival, il Tg1 faceva scorrere le grafiche con i loro nomi e volti. Quando è toccato a Lda e Aka7even, la foto di quest’ultimo era sbagliata. «Quello non è il mio amico!», scherza Lda in un video pubblicato insieme all’amico.