Da Michele Bravi in aeroporto a Tommaso Paradiso che cita Fantozzi: come hanno reagito i big di Sanremo all’annuncio di Carlo Conti

30 Novembre 2025 - 16:17 Ugo Milano
Lda festeggia con gli amici, Leo Gassmann idem. Malika Ayane fa la vaga

C’è chi urla, chi cerca qualcuno da abbracciare, chi sceglie l’ironia. Carlo Conti ha assicurato che «c’è tantissima varietà» tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. E quella stessa varietà, a guardare bene, c’è anche nelle reazioni all’annuncio dei 30 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. Incontenibile l’entusiasmo delle Bambole di Pezza, mentre Leo Gassmann salta e urla di gioia, abbracciando gli amici. Festeggia anche Lda, che sarà a Sanremo in coppia con Aka 7even.

Michele Bravi all’aeroporto, Tommaso Paradiso cita Fantozzi

Michele Bravi posta un video dall’aeroporto e dice: «Sto per salire su un volo di quindici ore, fatemi sapere se mi hanno preso, giusto per organizzarmi». E il cantante umbro non è l’unico a scegliere l’ironia. Tommaso Paradiso, alla sua prima a Sanremo, pubblica su Instagram uno spezzone di Paolo Villaggio che dice: «Con prudenza, ma ci andremo».

La foto di Fedez e Masini, il distacco di Chiello

Più composta la reazione di Fedez, che lo scorso anno ha duettato con Marco Masini nella serata delle cover e quest’anno ricompone il duo ma con entrambi gli artisti nelle vesti di concorrenti. «Si riparte da qui», scrive il rapper. «Sanremo 2026, arrivo», dice Arisa, che può vantare una vittoria del Festival e un’esperienza da co-conduttrice. Il più distaccato sembra Chiello, altro esordiente, che posta un’immagine solitaria in un paesaggio innevato e scrive: «Mi piace stare qui». 

