Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. E chi punta all’ultimo posto

Le ultime quotazioni sul possibile vincitore della settantaseiesima edizione della kermesse canora. Come cambiano i pronostici, anche per l'ambito ultimo posto

La corsa verso la finale dell’Ariston si è fatta più incerta di quanto sembrasse solo qualche giorno fa. Stando alle quote di Sisal.it, il duo Fedez-Masini non ha più il campo libero. La loro vittoria è data a 3,00, lo stesso identico valore di un rivale che ha scalato posizioni giorno dopo giorno. Sul fronte dei premi collaterali, Ermal Meta sembra avere poca concorrenza per il Premio Sergio Bardotti (quota 1,50) e parte favorito anche per il Mia Martini a 2,00, insidiato da Nayt a 5,00.

Sal Da Vinci e gli altri big in corsa per la vittoria finale

La vera sorpresa della vigilia, ma solo per pochi, è Sal Da Vinci. La sua Per sempre sì ha raggiunto quota 3,00, agganciando di fatto Fedez-Masini in cima ai pronostici. Non è finita: secondo i bookmaker il cantante napoletano potrebbe puntare anche al Premio Lucio Dalla, dove è quotato a 5,00 dietro a Ditonellapiaga e Serena Brancale, «appaiate a 3,00». Proprio Brancale, a 4,50, resta una mina vagante per il podio finale, mentre Arisa tiene vive le sue chances a 9,00. Da tenere d’occhio anche Sayf: vittoria lontana (12,00), ma un piazzamento in Top 5 è quotato appena 3,00.

Lo speciale su Sanremo 2026

Chi rischia l’ultimo posto a Sanremo 2025

E poi c’è l’ultimo posto, per alcuni più ambito, che finora ha portato fortuna a grandi artisti. Uno tra tutti: Vasco Rossi. Secondo le quote Sisal, l’ultima posizione ha un nome e un cognome piuttosto indiscutibile: Elettra Lamborghini, il cui arrivo in fondo alla graduatoria è dato a 2,25.