Sanremo 2026, l’esordio di Giorgia Cardinaletti co-conduttrice: «Ero terrorizzata dalla scala»

28 Febbraio 2026 - 21:47 Ugo Milano
«Non sono abituata a tutto questo», ha confessato la giornalista Rai

Giorgia Cardinaletti fa il suo debutto sul palco di Sanremo 2026. La giornalista del Tg1, che aveva scoperto della co-conduzione in diretta durante un collegamento, ha rotto il ghiaccio sul palco dell’Ariston confessando: «Ero terrorizzata dalla scala, non sono abituata a tutto questo». Poi ha lanciato in gara Leo Gassmann con la sua canzone Naturale.

Il messaggio sulla guerra

Poco prima dell’inizio della gara era già apparsa accanto a Carlo Conti e Laura Pausini per un messaggio sulla crisi in Medio Oriente, segnata da una vasta offensiva militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. «Questa è una storia molto complessa che ha dentro una grande contraddizione: da una parte vorremmo tutti noi un popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall’altro però si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l’esito», ha dichiarato la Cardinaletti.

