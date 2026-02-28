Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo 2026, la finale: ecco i codici e come votare i cantanti in gara

28 Febbraio 2026 - 21:09 Ygnazia Cigna
Si apre la serata finale del festival. La guida sui codici del televoto, i numeri da chiamare e quanto costa

Si apre la serata finale con tutti e 30 i cantanti ancora in gara. Da qui uscirà il vincitore di Sanremo 2026. Il risultato sarà determinato da un sistema di voto misto che bilancia giuria e pubblico. A pesare sull’esito finale saranno per il 33% la sala Stampa, tv e web, per un altro 33% la giuria delle radio e per il restante 34% il televoto del pubblico da casa, chiamato dunque a incidere in maniera decisiva sulla classifica conclusiva.

I numeri da chiamare per votare a Sanremo

Per partecipare al televoto si potrà chiamare il numero 894.001 da telefono fisso oppure inviare un sms da cellulare al 475.475.1. Ogni utente potrà esprimere al massimo tre voti. Il costo massimo per ciascun voto è di 51 centesimi. Si pagano esclusivamente i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni.

I codici per votare i cantanti in gara alla finale

Ecco i codici per votare i cantanti in gara, annunciati da Carlo Conti:

