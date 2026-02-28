Sanremo 2026, la finale: ecco i codici e come votare i cantanti in gara
Si apre la serata finale con tutti e 30 i cantanti ancora in gara. Da qui uscirà il vincitore di Sanremo 2026. Il risultato sarà determinato da un sistema di voto misto che bilancia giuria e pubblico. A pesare sull’esito finale saranno per il 33% la sala Stampa, tv e web, per un altro 33% la giuria delle radio e per il restante 34% il televoto del pubblico da casa, chiamato dunque a incidere in maniera decisiva sulla classifica conclusiva.
I numeri da chiamare per votare a Sanremo
Per partecipare al televoto si potrà chiamare il numero 894.001 da telefono fisso oppure inviare un sms da cellulare al 475.475.1. Ogni utente potrà esprimere al massimo tre voti. Il costo massimo per ciascun voto è di 51 centesimi. Si pagano esclusivamente i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni.
I codici per votare i cantanti in gara alla finale
Ecco i codici per votare i cantanti in gara, annunciati da Carlo Conti:
- 01 – Francesco Renga – Il meglio di me
- 02 – Chiello – Ti penso sempre
- 03 – Raf – Ora e per sempre
- 04 – Bambole Di Pezza – Resta con me
- 05 – Leo Gassmann – Naturale
- 06 – Malika Ayane – Animali notturni
- 07 – Tommaso Paradiso – I romantici
- 08 – J-Ax – Italia starter pack
- 09 – Lda & Aka 7even – Poesie clandestine
- 10 – Serena Brancale – Qui con me
- 11 – Patty Pravo – Opera
- 12 – Sal Da Vinci – Per sempre sì
- 13 – Elettra Lamborghini – Voilà
- 14 – Ermal Meta – Stella stellina
- 15 – Ditonellapiaga – Che fastidio!
- 16 – Nayt – Prima che
- 17 – Arisa – Magica favola
- 18 – Sayf – Tu mi piaci tanto
- 19 – Levante – Sei tu
- 20 – Fedez & Masini – Male necessario
- 21 – Samurai Jay – Ossessione
- 22 – Michele Bravi – Prima o poi
- 23 – Fulminacci – Stupida fortuna
- 24 – Luchè – Labirinto
- 25 – Tredici Pietro – Uomo che cade
- 26 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- 27 – Dargen D’Amico – Ai ai
- 28 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- 29 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- 30 – Eddie Brock – Avvoltoi