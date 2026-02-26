Sanremo, il testo della canzone “Ossessione” di Samurai Jay

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il momento più difficile, quello del debutto, è andato. Samurai Jay ha rotto il ghiaccio nella prima serata del Festival di Sanremo e questa sera, 26 febbraio, si prepara a farci riascoltare la sua canzone, Ossessione, un brano che sta già facendo discutere per il suo videoclip, in cui il cantante è insieme a Belen Rodriguez.

Estratto del testo di «Ossessione» di Samurai Jay

«Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia, vuoi la verità?

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling»

Testo: Gennaro Amatore (Samurai Jay), Salvatore Sellitti

Musica: Luca Stocco, Vittorio Coppola

