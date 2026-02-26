Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Ossessione” di Samurai Jay

26 Febbraio 2026 - 18:36 Ugo Milano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il momento più difficile, quello del debutto, è andato. Samurai Jay ha rotto il ghiaccio nella prima serata del Festival di Sanremo e questa sera, 26 febbraio, si prepara a farci riascoltare la sua canzone, Ossessione, un brano che sta già facendo discutere per il suo videoclip, in cui il cantante è insieme a Belen Rodriguez.

Estratto del testo di «Ossessione» di Samurai Jay

«Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia, vuoi la verità?
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling»

Testo: Gennaro Amatore (Samurai Jay), Salvatore Sellitti
Musica: Luca Stocco, Vittorio Coppola 

