Sanremo, il testo della canzone “Ti penso sempre” di Chiello

25 Febbraio 2026 - 20:31 Ugo Milano
Il brano di Chiello in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il palco dell’Ariston ha regalato a Chiello «adrenalina pura» nella prima serata. Ma come spesso succede le esibizioni sono tanto attese quanto brevi: tre minuti e tutto finisce: «Proprio nel momento in cui mi sono gasato, è finito tutto», ha detto il cantante. Parlando del brano Ti penso sempre, Chiello ha rivelato di averlo scritto in America, «in un bosco, dentro una casa isolata». Questa sera mercoledì 25 febbraio, lo riproporrà sul palco dell’Ariston per la seconda serata della gara canora. Sempre oggi, il cantante ha raccontato cosa è successo davvero tra lui e Morgan, che avrebbe dovuto duettare con lui nella serata delle cover. «Apprezzo Morgan, ma ho deciso di non portarlo», ha detto Chiello in questo video.

Estratto del testo di «Ti penso sempre» di Chiello

«Ti penso sempre
voglio disinnamorarmi
e non è rimasto niente
solo una scheggia di noi due.
Pensi sia stato uno sbaglio
venire sotto casa tua
non ho trovato il coraggio
di dirti quello che ho fatto
ma almeno non ti ho detto una bugia»

Testo: Rocco Modello (Chiello), Tommaso Ottomano
Musica: Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni, Tommaso Ottomano

