Sanremo, il testo della canzone “Stella stellina” di Ermal Meta

25 Febbraio 2026 - 20:19 Ugo Milano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Lo aveva annunciato: la sua canzone in gara a Sanremo avrebbe lanciato un messaggio. E infatti Stella Stellina, il brano di Ermal Meta, serve come promemoria: contro le guerre, che portano morte e dolore tra gli innocenti. Per rafforzare il concetto, sul colletto della camicia indossata durante la prima serata Ermal Meta ha fatto scrivere il nome di una bambina, Amal. Stasera, mercoledì 25 febbraio, scopriremo se a questo nome se ne aggiungeranno degli altri.

Estratto del testo di «Stella Stellina» di Ermal Meta

«Stella Stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende la primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata un’eternità
O solamente un’ora»

Testo: Ermal Meta
Musica: Ermal Meta, Dardust, Gianni Pollex  

