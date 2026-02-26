Sanremo, il testo della canzone “Labirinto” di Luchè

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Prima volta in gara a Sanremo per il rapper napoletano degli ex Co’Sang. Dopo 35 dischi di platino e dopo aver calcato i più grandi palchi con il suo duo hip hop, fondato insieme a Ntò nel 1997, dal 2012 si esibisce come solista ed è una figura di riferimento dell’hip hop e della trap in Italia. Luchè arriva in gara a Sanremo con il brano Labirinto. «Una metafora un po’ della vita, di una relazione e anche un po’ del mio cervello, da cui alcuni pensieri non riescono mai ad uscire», ha dichiarato in conferenza stampa l’artista. Si esibisce questa sera, giovedì 26 febbraio, dopo le polemiche sull’autotune, eredità delle critiche sollevate dal cantante Massimo Ranieri nel corso dell’edizione di Sanremo 2025.

Estratto del testo di «Labirinto» di Luchè

«Non conta l’ego

contano i concetti

nessuno l’ha capito

competiamo con noi stessi

forse più salgo in alto

più non vedo i miei difetti

quando non so chi sono

me lo urlano ai concerti

di crisi ne ho già avute

l’inverno con le tute

le corse le cadute

scontrarsi a mani nude

mentre gli altri giocano

io mi distinguo tra i pochi che osano»

Testo: Luca Imprudente (Luchè), Davide Petrella

Musica: Stefano Tognini, Davide Petrella, Rosario Castagnola

