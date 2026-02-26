Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Tu mi piaci tanto” di Sayf

26 Febbraio 2026 - 18:35 Ugo Milano
embed
sayf_sanremo
sayf_sanremo
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La canzone di Sayf ha tutte le carte in regola per funzionare: è orecchiabile, strizza l’occhio al nazional popolare ricordando Fabio Cannavaro, citando Silvio Berlusconi e Luigi Tenco. L’esibizione durante la prima serata del Festival ha funzionato e questa sera, giovedì 26 febbraio, Sayf torna sul palco dell’Ariston.

Estratto del testo de «Tu mi piaci tanto» di Sayf

«L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
“L’Italia è il paese che amo”
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio»

Testo: Adam Viacava
Musica: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri

Lo speciale su Sanremo 2026

