Sanremo, il testo della canzone “Tu mi piaci tanto” di Sayf

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La canzone di Sayf ha tutte le carte in regola per funzionare: è orecchiabile, strizza l’occhio al nazional popolare ricordando Fabio Cannavaro, citando Silvio Berlusconi e Luigi Tenco. L’esibizione durante la prima serata del Festival ha funzionato e questa sera, giovedì 26 febbraio, Sayf torna sul palco dell’Ariston.

Estratto del testo de «Tu mi piaci tanto» di Sayf

«L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’Italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio»

Testo: Adam Viacava

Musica: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri

