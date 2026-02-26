Sanremo, il testo della canzone “Il meglio di me” di Francesco Renga
Un veterano del Festival di Sanremo, alla sua decima partecipazione in gara, dopo la vittoria nel 2005 con Angelo. Francesco Renga, classe 1968, ex frontman del gruppo rock Timoria, nella sua Il meglio di me porta all’Ariston un messaggio semplice ma rivoluzionario: «non è l’altro a dover sistemare ciò che non va, ma sei tu». Un invito alla maturità emotiva, alla responsabilità e a non scappare più, trovando un nuovo modo di essere uomini.
Estratto del testo di «Il meglio di me» di Francesco Renga
«Ridere, cambiare,
imparare dagli sbagli
guarire, vedere
il tempo sulle mani
non puoi spostare le strade
ma in mezzo a una frase
trovo la direzione
E ancora non so perdonare
il tempo che cambia le cose
ed i segni sulla faccia di una vita che ti spacca
non è stato facile»
Testo: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi, Francesco Renga, Davide Sartore
Musica: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi