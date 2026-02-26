Sanremo, il testo della canzone “Il meglio di me” di Francesco Renga

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Un veterano del Festival di Sanremo, alla sua decima partecipazione in gara, dopo la vittoria nel 2005 con Angelo. Francesco Renga, classe 1968, ex frontman del gruppo rock Timoria, nella sua Il meglio di me porta all’Ariston un messaggio semplice ma rivoluzionario: «non è l’altro a dover sistemare ciò che non va, ma sei tu». Un invito alla maturità emotiva, alla responsabilità e a non scappare più, trovando un nuovo modo di essere uomini.

Estratto del testo di «Il meglio di me» di Francesco Renga

«Ridere, cambiare,

imparare dagli sbagli

guarire, vedere

il tempo sulle mani

non puoi spostare le strade

ma in mezzo a una frase

trovo la direzione

E ancora non so perdonare

il tempo che cambia le cose

ed i segni sulla faccia di una vita che ti spacca

non è stato facile»

Testo: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi, Francesco Renga, Davide Sartore

Musica: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi

