Sanremo, il testo della canzone “Qui con me” di Serena Brancale

26 Febbraio 2026 - 18:31 Alba Romano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Si è emozionata e ha fatto emozionare durante la sua prima esibizione al Festival, martedì sera. E oggi Serena Brancale torna a cantare la sua canzone in gara, che è dedicata a sua madre. Una lettera struggente che è già tra i brani più ascoltati su Spotify.

Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale

«C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi
di quell’amore che resterà per sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore
in questo silenzio sento la tua voce
calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
quella complicità che da bambina
cercavo nei tuoi occhi e che per sempre
mi accompagnerà».

Testo: Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo
Musica: Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131

Lo speciale su Sanremo 2026

