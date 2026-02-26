Sanremo, il testo della canzone “Qui con me” di Serena Brancale

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Si è emozionata e ha fatto emozionare durante la sua prima esibizione al Festival, martedì sera. E oggi Serena Brancale torna a cantare la sua canzone in gara, che è dedicata a sua madre. Una lettera struggente che è già tra i brani più ascoltati su Spotify.

Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale