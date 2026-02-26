Sanremo, il testo della canzone “Magica Favola” di Arisa
Convince già dalla sua prima esibizione il brano Magica favola di Arisa, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, piazzandosi nella top 5 votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. «Un ritorno dopo una sosta in panchina», una tappa necessaria per la sua rinascita, come ha dichiarato in conferenza stampa. Nella terza serata di stasera, giovedì 26 febbraio, la cantante riporta in gara il suo brano dal sapore nostalgico, tra il romanzo di formazione e il racconto circolare dove, dopo tante peripezie amorose, la protagonista torna alle origini e alla sé bambina e più pura, in una fase in cui ha dichiarato: «da sola, sto da Dio». In attesa di future evoluzione, tra le quali, forse, diventare un giorno mamma.
Estratto del testo di «Magica Favola» di Arisa
«A dieci anni insieme alle mie bambole
giocavo con l’amore
A quattordici anni il primo bacio
nelle mani avevo un fiore
Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione
che non c’entra con il cuore,
si confonde col dolore
Se finisse il mondo in questo istante
fumerei una sigaretta
metterei un vestito eccezionale
sembrerei una principessa
chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca
forse sono solo stanca
fuori già si è fatta l’alba»