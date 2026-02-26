Sanremo, il testo della canzone “Magica Favola” di Arisa

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Convince già dalla sua prima esibizione il brano Magica favola di Arisa, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, piazzandosi nella top 5 votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. «Un ritorno dopo una sosta in panchina», una tappa necessaria per la sua rinascita, come ha dichiarato in conferenza stampa. Nella terza serata di stasera, giovedì 26 febbraio, la cantante riporta in gara il suo brano dal sapore nostalgico, tra il romanzo di formazione e il racconto circolare dove, dopo tante peripezie amorose, la protagonista torna alle origini e alla sé bambina e più pura, in una fase in cui ha dichiarato: «da sola, sto da Dio». In attesa di future evoluzione, tra le quali, forse, diventare un giorno mamma.

Estratto del testo di «Magica Favola» di Arisa

«A dieci anni insieme alle mie bambole

giocavo con l’amore

A quattordici anni il primo bacio

nelle mani avevo un fiore

Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione

che non c’entra con il cuore,

si confonde col dolore

Se finisse il mondo in questo istante

fumerei una sigaretta

metterei un vestito eccezionale

sembrerei una principessa

chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca

forse sono solo stanca

fuori già si è fatta l’alba»

