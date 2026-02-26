Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOArisaCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il testo della canzone “Magica Favola” di Arisa

26 Febbraio 2026 - 18:39 Roberta Brodini
embed
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Convince già dalla sua prima esibizione il brano Magica favola di Arisa, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, piazzandosi nella top 5 votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. «Un ritorno dopo una sosta in panchina», una tappa necessaria per la sua rinascita, come ha dichiarato in conferenza stampa. Nella terza serata di stasera, giovedì 26 febbraio, la cantante riporta in gara il suo brano dal sapore nostalgico, tra il romanzo di formazione e il racconto circolare dove, dopo tante peripezie amorose, la protagonista torna alle origini e alla sé bambina e più pura, in una fase in cui ha dichiarato: «da sola, sto da Dio». In attesa di future evoluzione, tra le quali, forse, diventare un giorno mamma.

Estratto del testo di «Magica Favola» di Arisa

«A dieci anni insieme alle mie bambole
giocavo con l’amore
A quattordici anni il primo bacio
nelle mani avevo un fiore
Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione
che non c’entra con il cuore,
si confonde col dolore
Se finisse il mondo in questo istante
fumerei una sigaretta
metterei un vestito eccezionale
sembrerei una principessa
chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca
forse sono solo stanca
fuori già si è fatta l’alba»

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
POLITICA

Conti chiede l'applauso in conferenza stampa per Achille Lauro dopo l'esibizione per Crans Montana – Il video

Di Redazione
POLITICA

Conti: Irina è ancora più bella dal vivo, sarà uno spettacolo quando scenderà dalle scale – Il video

Di Redazione
sanremo 2026 unita
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo e il giallo de L’Unità sbianchettata. La Rai chiarisce: «Non è censura, ecco perché lo abbiamo fatto»

Di Stefania Carboni