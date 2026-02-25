Sanremo, il testo della canzone “Sei tu” di Levante

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Non è stata premiata dai voti della sala stampa durante la prima serata del Festival ma la canzone di Levante è destinata a diventare una delle canzoni più ascoltate e cantate. Anche se difficilmente chi la canticchierà riuscirà a non stonare, perché quello scritto dalla cantautrice siciliana è un brano complesso musicalmente ma soprattutto vocalmente. Levante lo riproporrà questa sera, 25 febbraio, sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival.

Estratto del testo di «Sei tu» di Levante

«Ma ho già perso il controllo, Non mi segue più il corpo

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo Per spiegare che cos’è l’amore

…se l’amore sei tu».

Testo e musica: Levante

