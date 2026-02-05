Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all’inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura

05 Febbraio 2026 - 19:38 Ugo Milano
olimpiadi milano cortina
Venerdì 6 febbraio, alle ore 20, prenderà ufficialmente il via la terza edizione dei Giochi in Italia: cosa c'è da sapere

È ormai alle porte la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio, alle ore 20, prenderà ufficialmente il via la terza edizione dei Giochi in Italia. La cerimonia principale si svolgerà allo Stadio Olimpico di Milano San Siro, mentre eventi e sfilate degli atleti attraverseranno anche Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. L’anteprima dello show mostra un’ellisse al centro del campo, lucida come una pista di pattinaggio, circondata da busti e sculture neoclassiche e da tubetti di colore sospesi che sembrano pronti a colare rosso, giallo e blu sugli spalti, pronti a dare il benvenuto al mondo allo spettacolo olimpico.

I numeri dell’evento

Diecimila invitati, tra atleti, sponsor e ospiti, partecipano alle prove dell’evento che sarà trasmesso in diretta a 2,5 miliardi di spettatori, con sessantamila posti disponibili in arena e sei maxischermi a completare la scenografia. Il pre-show è animato dal vocalist Marco Maccarini e dalla comica Brenda Lodigiani. Con 1.200 volontari sul campo e altri 900 dietro le quinte, la prima cerimonia diffusa della storia si muove tra Milano, Cortina, Livigno e Predazzo, fondendo spettacolo e tecnologia.

Musica e star internazionali

Il parterre di star nazionali e internazionali già confermate include nomi come Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino e Ghali, che animeranno l’evento con esibizioni tra musica classica e pop, danza e performance visive. Lo show apre con il volo di Icaro e i ballerini accompagnati da colonne sonore rielaborate di Verdi, Rossini e Puccini, mescolate a remix contemporanei. Mariah Carey interpreta in italiano «Nel blu dipinto di blu», mentre Laura Pausini canta l’inno nazionale. Gli atleti sfilano sotto i cinque cerchi illuminati d’oro, dalla Grecia all’Italia, sulle note di «Figaro», tra passerelle che collegano i villaggi olimpici diffusi.

Il gran finale

Tra le guest star confermate si alternano anche Lang Lang, Cecilia Bartoli, Mace, Matilda De Angelis, e Sabrina Impacciatore, mentre rimangono alcune suggestioni social per Snoop Dogg e Dua Lipa. La cerimonia si chiude con un messaggio universale: «Sogniamo tutti insieme, uniti per la pace», seguito dal gran finale con Andrea Bocelli e Ghali accompagnati dal coro delle voci bianche, sigillando così il battesimo olimpico.

