Mariah Carey canta “Nel blu dipinto di blu” a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il video

05 Febbraio 2026 - 05:26 Alba Romano
Nei filmati si vede la popstar americana interpretare la canzone con una scenografia luminosa

Durante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina allo stadio San Siro Mariah Carey ha cantato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. Le immagini hanno iniziato a circolare online. Nei filmati si vede la popstar americana interpretare la canzone con una scenografia luminosa. La scelta rappresenta un omaggio alla cultura musicale italiana e alla città di Milano.

Era noto che Carey avrebbe cantato un brano italiano ma il titolo era stato tenuto segreto. La performance completa andrà in scena durante la cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio, quando San Siro si trasformerà nel palcoscenico principale dei Giochi invernali.

