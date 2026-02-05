L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

Il titolare della Farnesina aveva confermato la matrice russa delle cyber minacce contro ambasciate italiane nel mondo e i siti di Milano-Cortina 2026. I diplomatici di Mosca: «Colpa nostra anche lo scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane o il maltempo in Sicilia?»

L’ambasciata russa a Roma replica al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri ha parlato di sventati attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e contro sedi di ambasciate all’estero. «Forse qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto? Anche dello scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane, del maltempo in Sicilia, delle malattie dei pini romani, del calo di pesci spada nelle acque nostrane del Mediterraneo, nonché delle zanzare italiane incattivite…?», riporta l’ambasciata in un post sui social. «Ma come tireremmo avanti, se la Russia non esistesse?», sottolineano, allegando anche un’immagine che mostra una bandiera russa sopra una mano che tira i fili sull’Italia colpita dal maltempo, con incendi e allagamenti, e zanzare giganti, e la scritta “È tutta colpa della Russia!“.

https://twitter.com/rusembitaly/status/2019443361023746177

Le considerazioni di Tajani sui cyberattacchi

Ieri Tajani ha dichiarato che i nostri servizi di sicurezza hanno sventato un attacco hacker di matrice russa contro diverse sedi della Farnesina e alcuni siti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il ministro degli Esteri ne ha parlato durante una conferenza stampa a Washington. «Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington», ha dichiarato. «La sicurezza cibernetica diventa fondamentale, sono molto soddisfatto». «La matrice è russa», ha poi aggiunto il ministro, precisando che nel mirino c’erano anche alcuni alberghi di Cortina. Tra le strutture minacciate figurerebbe anche un hotel a quattro stelle, che è stato colpito da un attacco informatico rivendicato dal gruppo di hacker filorussi “Noname057(16)“, con servizi online della struttura rimasti irraggiungibili per alcune ore.

La controreplica della Farnesina: «Lo hanno rivendicato dei russi»

In merito alle critiche mosse dall’ambasciata russa fonti della Farnesina precisano che «sono stati gli hacker filorussi di Noname057(16) ad aver rivendicato e motivato l’attacco cyber ad ambasciate italiane e alberghi delle Olimpiadi di Milano-Cortina». «L’Italia – proseguono le fonti – non ha alcun pregiudizio contro la Russia, non è in guerra con la Russia, ma condanna la violazione del diritto internazionale prodotta dall’invasione dell’Ucraina. E’ una guerra che la Russia sta continuando a portare avanti uccidendo cittadini ucraini e distruggendo installazioni elettriche, ospedali e strutture civili. L’Italia sostiene tutte le iniziative di pace favorite dagli USA e rivolge un appello alle autorità russe a negoziare con spirito costruttivo al tavolo delle trattative».



