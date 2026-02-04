«I russi hanno intercettato per anni i satelliti europei»: così Mosca può manipolare traiettorie e rubare dati sensibili

L'allarme di alcuni funzionari di sicurezza europei al Financial Times: «Possono farli schiantare»

Due veicoli spaziali russi potrebbero aver intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel Vecchio Continente. Lo rivela il Financial Times, che cita funzionari della sicurezza europea che hanno preferito rimanere anonimi. Secondo le stesse fonti, le intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischiano non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare.

La guerra ibrida tra Mosca e l’Occidente

Le manovre dei satelliti russi si inseriscono in un quadro più ampio di intensificazione della cosiddetta «guerra ibrida» tra Mosca e l’Occidente. Il timore dei governi europei è che ora il Cremlino stia estendendo tali attività anche allo spazio, uno di quei settori su cui l’Europa si è sempre mossa in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina. La Russia, tra l’altro, disporrebbe di uno dei sistemi di spionaggio spaziale più avanzati e avrebbe mostrato una maggiore propensione a utilizzarlo in modo aggressivo.

I due satelliti avvicinati dalla Russia

«Le reti satellitari sono il tallone d’Achille delle società moderne. Chiunque le attacchi può paralizzare intere nazioni», ha dichiarato al Financial Times il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, sottolineando che «le attività russe rappresentano una minaccia fondamentale per tutti noi, soprattutto nello spazio». I satelliti europei avvicinati dai veicoli russi sospettati, Luch-1 e Luch-2, sono utilizzati principalmente per scopi civili, come le comunicazioni televisive, ma trasportano anche dati governativi sensibili e alcune comunicazioni militari.

Le mani di Mosca sul «collegamento di comando»

Secondo Michael Traut, capo del comando spaziale dell’esercito tedesco, i satelliti russi avrebbero intercettato il «collegamento di comando», ossia il canale che consente ai controllori di terra di inviare istruzioni ai satelliti per le correzioni orbitali. Questo significa che, potenzialmente, Mosca potrebbe tentare di imitare gli operatori terrestri e inviare comandi falsi, così da alterare le traiettorie o disallineare i satelliti, fino a renderli inutilizzabili. I satelliti europei più datati, ricorda il Financial Times, non dispongono di sistemi di crittografia avanzati.