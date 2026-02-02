Trump: «Tempo sprecato sui file di Epstein». E annuncia (per l’ennesima volta) «buone notizie» sull’Ucraina

Il presidente ha parlato ai giornalisti della guerra tra Russia e Ucraina, ma anche dell'Ice e dei colloqui con Iran e Cuba. Ma dribbla le domande sulla società di criptovalute

«È una cosa terribile la quantità di tempo che viene sprecata» sui file di Epstein: è questo il commento che Donald Trump ha fatto parlando con i giornalisti, aggiungendo poi di aspettarsi che i Democratici abbandonino presto la questione perché – ha spiegato – alcuni dei loro leader compaiono in quei documenti. Ma la vera notizia riguarda quello che il presidente Usa ha detto in relazione alla guerra in Ucraina: «Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l’Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie» ha affermato durante un incontro nello Studio Ovale.

Gli annunci sulla guerra in Ucraina

In realtà, già a novembre 2025 e a dicembre dello stesso anno Trump aveva rilasciato dichiarazioni simili: a novembre aveva parlato di «progressi» e a dicembre si era spinto a dire: «Siamo più vicini che mai a un accordo di pace». Questa volta ha anticipato «buone notizie» che potrebbero arrivare «presto», senza però fornire dettagli più precisi.

Cosa ha detto sull’Ice

C’è anche un altro argomento caldo negli Stati Uniti: quello della sicurezza a Minneapolis. «Con effetto immediato – ha ha annunciato sui social la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem – stiamo dotando di telecamere indossabili tutti gli agenti sul campo a Minneapolis». Trump ha aggiunto: «Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell’ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto». Quella delle telecamere era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attività del dipartimento dopo l’uccisione di due manifestanti da parte dell’Ice. «Non appena saranno disponibili i fondi – ha promesso Noem – il programma di telecamere indossabili verrà esteso a livello nazionale. Acquisiremo e distribuiremo rapidamente telecamere indossabili a tutte le forze dell’ordine del Dipartimento per la Sicurezza Interna in tutto il Paese».

Criptovalute e minerali

Donald Trump ha poi dribblato la domanda sulla vendita da parte della sua famiglia di una quota di 500 milioni di dollari nella loro società di criptovalute a un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, rispondendo soltanto: «Sono un grande sostenitore delle criptovalute. Probabilmente sono quello che ha contribuito di più al loro sviluppo. Se non ci occupiamo noi delle criptovalute, lo farà la Cina». E sempre in tema di “competizione” con la Cina, ha annunciato la creazione di una riserva mineraria. «Oggi lanciamo quello che sarà noto come Progetto Vault per garantire che le imprese e i lavoratori americani non siano mai danneggiati da alcuna carenza», ha detto, spiegando che l’iniziativa combinerà 10 miliardi di dollari di finanziamenti della banca Exim e 2 miliardi di dollari dal settore privato. Su questo progetto il segretario alle risorse naturali Doug Burgum ha specificato che altri 11 paesi saranno annunciati per l’iniziativa nel corso di questa settimana.

Gli altri fronti

Donald Trump ha parlato anche di Iran, dicendo che i colloqui sono in corso, nonostante le forti tensioni. «Abbiamo navi dirette verso l’Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni… e stiamo conducendo colloqui con l’Iran. Vedremo come andrà a finire». Infine, un’altra questione internazionale: «Il Messico cesserà di inviare petrolio a Cuba: stiamo trattando con i leader cubani in questo momento», ha sottolineato il presidente Usa.