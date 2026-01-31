Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERIDonald TrumpUSAWashington

Trump è ancora convinto di costruire l’arco di trionfo «più grande del mondo». Ma per i suoi architetti così non si può fare

31 Gennaio 2026 - 15:50 Alba Romano
embed
arco trionfo washington dc trump
arco trionfo washington dc trump
Il monumento verrebbe costruito per celebrare il 250esimo anniversario dalla nascita degli Stati Uniti d'America

Un arco di 76 metri, in grado di svettare ben più in alto della Casa Bianca (21,3 metri) e del Lincoln Memorial (30,4 metri). È il piano di Donald Trump, che da mesi preme per la costruzione dell’Independence Arch, l’arco di trionfo del presidente, per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti d’America. Secondo quanto rivela il Washington Post, Trump ha valutato altri due progetti di archi dalle dimensioni più contenute, ma starebbe facendo pressioni affinché si costruisca l’arco più grande, alto 250 piedi per celebrare il 250esimo anniversario del Paese.

Lo scetticismo degli architetti

La richiesta del presidente ha lasciato di stucco esperti e architetti, che da mesi tentano invano di spiegare al presidente che le dimensioni proposte per il nuovo arco di trionfo sarebbero decisamente troppo grandi. «Non credo che un arco così grande sia adatto a questo scopo», ha spiegato al Washington Post Catesby Leigh, un critico d’arte che ha concepito un arco temporaneo più modesto nel 2024 e ha poi raccomandato alla Casa Bianca di affidare il progetto all’architetto Nicolas Leo Charbonneau.

Ma Trump tira dritto

In ogni caso, Trump non sembra intenzionato a tenere in considerazione i pareri dei più scettici. «Quello che la gente conosce di più è l’Arco di Trionfo a Parigi, in Francia. E credo che noi lo supereremo di molto», ha detto Trump durante un ricevimento di Natale alla Casa Bianca lo scorso dicembre. L’appezzamento di terra individuato dalla Casa Bianca per il nuovo arco si trova tra il Lincoln Memorial e il Cimitero Nazionale di Arlington.

Foto copertina: EPA/Jim Lo Scalzo | Un modellino del nuovo arco di trionfo sulla scrivania di Donald Trump alla Casa Bianca

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonio

2.

Steve Bannon e gli agenti dell’Ice: «Non li volete? Italia, fuck you»

3.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

4.

La causa di Donald Trump al fisco Usa: «Voglio 10 miliardi»

5.

Caso Epstein, pubblicati 3 milioni di nuovi file. La malattia venerea di Bill Gates dopo il sesso con le ragazze e la mail di Musk: «Quando andiamo sulla tua isola?»

leggi anche
donald trump epstein files accuse stupro melania trump jeffrey epstein ghislaine Maxwell
ESTERI

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein Files

Di Alessandro D’Amato
FACT-CHECKING

La bufala sulla Groenlandia che bandirebbe Trump e i suoi discendenti per 100 generazioni

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

La bufala della dottoressa che rifiuta di curare un sostenitore di Trump

Di Open Fact-check
ice trump italia milano cortina olimpiadi
LE NOSTRE STORIE

Usa, l’ex dirigente dell’Ice a Open: «Trump l’ha trasformata in uno strumento di punizione. Gli agenti a Milano? Niente di strano» – L’intervista

Di Serena Danna