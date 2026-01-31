La bufala della dottoressa che rifiuta di curare un sostenitore di Trump

Il filmato è in realtà una fiction

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si vede una dottoressa americana rifiutarsi di assistere un paziente che indossa un cappello MAGA, dunque si tratterebbe di un sostenitore di Donald Trump. Si tratta però di una scena recitata ad arte.

Per chi ha fretta:

Il filmato è in realtà una fiction.

Analisi

Le condivisioni della clip nelle pagine italiane possono presentare la seguente didascalia:

Un medico si rifiuta di curare un paziente perché sostenitore di Trump. Questa è la “popolarità” di cui gode l’ossigenato amico dei kazari attualmente negli States, Le notizie che arrivano, confermate da video dei media americani, sono quelle di un Paese sull’orlo di una guerra civile. Chissà se GioGGia avrà chiamato il nuovo Hitler per manifestargli tutto il suo affetto e sostegno?

Il video è una scena recitata ad arte

Come già spiegato dal collega Jordan Liles per Snopes, il filmato è in realtà una messa in scena. Per esempio, il cosiddetto “paziente”, quello che indossa il cappello MAGA, è Thomas Gibson. Il suo account TikTok @thomasgibson31 conteneva lo stesso video, con riprese da un’angolazioni alternative, oltre a numerose altre scene, chiaramente recitate. Anche la donna che interpreta il medico è un’attrice apparsa in altri video simili.

Conclusioni

Il filmato della dottoressa che si rifiuta di assistere un paziente MAGA è in realtà una clip recitata ad arte da degli attori ben noti ai fact-checker americani.

