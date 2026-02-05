La Fiamma olimpica arriva a Milano: il percorso, gli orari e i tedofori

La Torcia partirà dal Villaggio Olimpico alle 14:31, con arrivo in piazza Duomo alle 19:30. Tutto quello che c'è da sapere

Milano si prepara ad accogliere la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali. Nella mattinata di giovedì 5 febbraio, i tedofori porteranno la torcia olimpica attraverso Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. L’ingresso a Milano è previsto alle 14:30, con partenza dal Villaggio Olimpico di via Lorenzini e arrivo in piazza Duomo alle 19:30. In ambito urbano, la carovana – lunga circa 770 metri – avanzerà a una velocità di circa 4 km/h, determinando interruzioni temporanee della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi Atm lungo il percorso e sulle vie limitrofe, per una durata stimata di circa 30 minuti. Ecco cosa sapere sul percorso.

Si parte alle 14:30

Il percorso milanese prenderà avvio in via Lorenzini, nei pressi del Villaggio Olimpico. La Fiamma proseguirà attraversando via Ripamonti e via Bellezza, per poi entrare nel parco Ravizza. Da qui il tragitto continuerà lungo viale Giovanni Sebastiano Bach, via Sarfatti e via Castelbarco, toccando successivamente viale Tibaldi, viale Liguria e viale Cassala. Attraversato il ponte Guido Crepax, la Fiamma percorrerà viale Carlo Troya, piazza Napoli e viale Misurata, fino a raggiungere piazzale Simone Bolivar.

Da piazzale Simone Bolivar la Torcia proseguirà lungo via Foppa, via Giorgio Washington, piazza Piemonte e via Buonarroti fino a piazza Riccardo Wagner.

Da Wagner, lungo via Buonarroti fino a piazza Buonarroti, via Monte Rosa, piazza Amendola, viale Berengario, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Teodorico, via Gattamelata, viale Duilio, largo Domodossola, viale Industria Est, piazza Tre Torri, viale Boezio.

Dalle 17.15 all’arrivo previsto per le 19:30

Dopo una pausa, la Torcia riparte da viale Cassiodoro per via Rossetti, via Mascheroni, piazza Tommaseo e via Bazzoni e arriva in piazza della Conciliazione. Da qui riprende lungo via Toti, attraverso piazzale Baracca e corso Magenta, proseguendo poi su via Sant’Agnese fino a piazza Sant’Ambrogio.

Dopo un breve tratto in via San Vittore e via Carducci, il percorso continua lungo via De Amicis e un tratto di corso di Porta Ticinese, con sosta alle Colonne di San Lorenzo. Tra le 18:00 e le 18:27 il cammino prosegue in via Molino delle Armi, via Santa Sofia e via Francesco Sforza. Dalle 18:27 alle 18:56, dopo il passaggio davanti all’ospedale Policlinico, la Torcia attraversa via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, via Vivaio, via Cappuccini e viale Majno.

Tra le 18:56 e le 19:12 da viale Majno raggiunge Porta Venezia e continua lungo corso di Porta Venezia, via Senato, via Sant’Andrea, via Montenapoleone e piazza San Babila. L’ultimo tratto, dalle 19:12 alle 19:30, si snoda lungo corso Vittorio Emanuele, via San Paolo e via Catena, attraversa piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele, con arrivo finale in piazza Duomo.

Chi sono i tedofori?

Domani, venerdì 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura a San Siro, la Fiamma ripartirà ancora una volta da Milano e attraverserà gran parte della città per concludere il suo lungo percorso, durato oltre 60 giorni, in Darsena. Sui Navigli è previsto l’arrivo alle 14:43, con un suggestivo tratto in canoa.

Tra i tedofori annunciati, oltre ad Antonio Rossi, figurano numerosi volti noti dello sport e non solo, tra cui Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Luca Parmitano e Gianluca Torre. Negli ultimi annunci ufficiali si aggiungono il presidente del Coni Luciano Bonfiglio e l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini, insieme ad altri nomi come Cristian Chivu, Mario Furlan e Roberta Branchini.

Per l’ultima tappa del 6 febbraio sono previsti Stefano Lucchini e Roberto Bolle, che si esibirà anche alla cerimonia di chiusura dei Giochi a Verona. Restano invece top secret i nomi degli ultimi tedofori incaricati di accendere i due grandi bracieri: quello di Milano, all’Arco della Pace, e quello di Cortina, in piazza Dibona.

Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI | Il braciere olimpico, 3 Febbraio 2026



