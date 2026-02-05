Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Imane Khelif, i trattamenti ormonali e il testosterone a 0: «Pronta per le prossime Olimpiadi»

05 Febbraio 2026 - 08:15 Alba Romano
imane khelif lascia la boxe.jpg
imane khelif lascia la boxe.jpg
La pugile algerina farà i test della federazione

Il testosterone di Imane Khelif prima delle Olimpiadi di Parigi era a zero. La campionessa olimpica di pugilato lo ha rivelato in un’intervista al quotidiano sportivo francese “L’Equipe”. Si è sottoposta a trattamenti ormonali per abbassare i suoi livelli di testosterone in vista dei Giochi del 2024, ma ha ribadito di non essere “transgender”.

I trattamenti ormonali

«Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosterone per le competizioni», ha dichiarato la ventiseienne algerina. Khelif ha poi confermato di avere il gene Sry, localizzato sul braccio corto del cromosoma Y, che indica la mascolinità. «Sì, ed è naturale», ha detto. aggiungendo di essere «circondata da medici, un professore mi sta monitorando… Per il torneo di qualificazione ai Giochi di Parigi, che si è svolto a Dakar, ho abbassato i miei livelli di testosterone a zero», ha raccontato. A Parigi, l’atleta algerina ha vinto l’oro nella categoria dei pesi welter (66 kg).

La bufala della pugile transgender

Khelif, come la taiwanese Lin Yu-ting, oro sempre a Parigi (57 kg), è stata accusata di essere un’atleta transgender da politici e personaggi pubblici. Tra questi Donald Trump ma anche l’autrice di “Harry Potter”, J.K.Rowling. «Rispetto tutti, e rispetto Trump. Perché è il presidente degli Stati Uniti. Ma non può distorcere la verità. Non sono una donna trans, sono una ragazza. Sono cresciuta come una ragazza, la gente del mio villaggio mi ha sempre conosciuta come una ragazza», ha ribadito la pugile algerina. L’atleta che punta a competere alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, sa che dovrà sottoporsi al test obbligatorio di genere imposto dalla World Boxing, un ente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, e si dice pronta.

Il test ai prossimi Giochi

«Per i prossimi Giochi, se dovrò sottopormi a un test, lo farò. Non ho problemi», ha detto. «Ho già fatto questo test. Ho contattato la World Boxing, ho inviato loro la mia cartella clinica, i miei esami ormonali, tutto. Ma non ho ricevuto alcuna risposta. Non mi nascondo, non rifiuto i test». Khelif ha infine precisato che spetta a medici e professori «decidere». Ma ha anche aggiunto: «Abbiamo tutti una genetica diversa, diversi livelli ormonali. Non sono transgender. La mia differenza è naturale. Questo è cià che sono. Non ho fatto nulla per cambiare il modo in cui la natura mi ha creato. Ecco perché non ho paura».

