Angela Carini abbandona contro Imane Khelif, la scelta dopo pochi secondi: il pianto dell’azzurra. «Mi ha fatto malissimo»

È finito a sorpresa con l’abbandono di Angela Carini l’incontro di boxe alle Olimpiadi di Parigi contro l’algerina Imane Khelif. È durato pochi secondi l’incontro, con l’algerina partita subito all’attacco. Carini però ha deciso di non proseguire. L’azzurra si è poi inginocchiata sul ring e ha iniziato a piangere, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto finale a favore dell’avversaria.

L’abbandono di Carini dopo 46 secondi

Nel corso dei 46 secondi del match, Carini si è prima fermata per un problema al caschetto, dopo aver ricevuto un violentissimo destro dall’algerina. L’azzurra ha alzato la mano ed è tornata all’angolo. Poi ha deciso di abbandonare. Dal labiale visto dalla diretta Tv, l’azzurra avrebbe detto al suo staff: «Mi ha fatto malissimo».

Perchè Angela Carini si è ritirata

È la stessa Carini a spiegare dopo il match perché ha deciso di ritirarsi. Da parte sua, spiega, nessuna resa: «Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta». Dopo le polemiche sui test ormonali superati dall’atleta algerina, Carini aggiunge: «Esco a testa alta».

Le reazioni

Sulle polemiche che avevano preceduto il match si era espressa anche la premier Giorgia Meloni, arrivata questa mattina a Casa Italia a Parigi: «Non ero d’accordo con la scelta del 2021, non sono d’accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash…». Poi Meloni viene a sapere del ritiro di Carini: :«Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto “combatterò” perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. E dal mio punto di vista non era una gara pari».

Il sostegno a Carini è arrivato anche dall’ex ministra Letizia Moratti, che sui social ha scritto: «Da donna a donna: grande solidarietà alla nostra Angela Carini».

Sulla vicenda della pugile azzurra, diventata ormai sempre più un caso politico, è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che già si era espresso alla vigilia dell’incontro: «È politicamente scorretto che tifo per la donna?». La Russa sui social ha scritto dopo il match: «Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla».

Leggi anche: