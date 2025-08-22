«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni

Il post sui social di Antonio Lamiranda, assessore a Urbanistica, Strade ed Infrastrutture, Ambiente sta sollevando polemiche

«L’omosessualità è stata o no classificata come malattia in Europa? Sì. È considerata malattia in altre parti del mondo? Sì. In alcuni è pure reato e si viene impiccati. Poi il politicamente corretto sistema tutto. Ma qualche scienziato prima del woke e del gender aveva messo nero su bianco trattarsi di malattia». Questa l’opinione sui social di Antonio Lamiranda, assessore a Urbanistica, Strade ed Infrastrutture, Ambiente di Sesto San Giovanni. Una posizione, quella dell’esponente di Fratelli d’Italia, che sta scatenando polemiche. Lamiranda la esprime in un commento alla notizia che annuncia il ritiro dalla boxe di Imane Khelif.

«In Italia si veniva riformati»

Quando qualcuno gli fa notare il suo ruolo istituzionale, Lamiranda replica che «nulla ha a che vedere con il mio libero pensiero che credo possa ancora esprimere senza necessariamente dovermi uniformare alla massa collettiva di pensatori a rimorchio». E insiste: «In Italia si veniva riformati (rectius congedati d’ufficio) alla leva militare per omosessualità. Nel caso in esame poi non parliamo di omosessualità ma di transgender ovvero di transessualità. È stata anch’essa considerata malattia? SI. Fino a quando? Credo cinque / sei anni fa ora è declassata a “incongruenza di genere” che già definita cosi, per venire incontro alle teorie woke e gender, fa rabbrividire».

L’attacco del Pd: «Ci aspettiamo le scuse»

«Chi è chiamato protempore a ricoprire ruoli di spicco nell’amministrazione della nostra città è chiamato a farlo nel rispetto di tutti i cittadini e non con l’obiettivo di dividere e creare differenze», ha commentato Marco Tremolada, Segretario del Pd di Sesto San Giovanni. «È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni diffonda disinformazione, tanto più su un tema sul quale esiste da decenni un chiaro consenso scientifico: l’omosessualità non è una malattia». «Il minimo che ci aspettiamo – conclude il Pd locale – sono le scuse ma quello che servirebbe sono seri e evidenti provvedimenti da parte di una amministrazione che ci auguriamo non si riconosca nelle dichiarazioni di un suo esponente e che voglia prenderne subito le distanze».