Papa Leone XIV riceverà un’associazione che rilancia i diritti Lgbtq+ e le donne preti

Si chiama "Noi siamo chiesa" e chiede da tempo una rivoluzione nelle parrocchie italiane e non

Alcuni rappresentanti di “Noi siamo Chiesa” parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano alla fine di ottobre. Una novità assoluta, considerato che il movimento internazionale è in polemica con la Santa Sede su tanti temi, dalla questione Lgbt fino all’ordinazione delle donne, dal matrimonio dei sacerdoti alle riforme economiche. Il movimento è stato invitato in Vaticano dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dal 24 al 26 ottobre. Gli ospiti attraverseranno la Porta Santa e «incontreranno anche Papa Leone XIV», riferisce il portale di informazione del Vaticano.

Cosa chiede l’associazione Noi siamo chiesa (We are church)

L’associazione, nata in Austria, Belgio, Francia e Germania, raccoglie donne e uomini cattolici che hanno già espresso il loro disagio e la loro sofferenza per l’assenza di spirito rinnovatore nella Chiesa. Auspicano una riforma. E non di poco. Basta analizzare l’ultimo appello rivolto ai vescovi per seguire il processo sinodale di Papa Francesco (già condiviso dal suo successore Papa Leone XIV). Donne e uomini competenti che predicano e guidano le parrocchie, liturgie guidate da laici, cooperazione e ospitalità eucaristica alle celebrazioni in altre chiese cristiane, voto a maggioranza nei consigli pastorali parrocchiali e diocesani (con pubblicazione on line dei verbali), pubblicazione annuale dei rendiconti, ordinazione di donne diacone, pubblicazione online dei rapporti delle visite ad limina, consigli pastorali diocesani che raccomandano le nomine dei vescovi. E infine sostegno finanziario equo e assistenza professionale per le persone vittime di abusi sessuali nella Chiesa, cura pastorale delle persone LGBTQ+. Una chiesa decisamente inclusiva.

Come funziona il pellegrinaggio giubilare, LGBTQ+ friendly

Intanto il prossimo 6 settembre alle ore 15, avrà luogo il pellegrinaggio giubilare, inserito nel Calendario Generale Ufficiale del Giubileo, dei cristiani Lgbtq+ e dei loro familiari organizzato dalla Tenda di Gionata che promuove da anni la pastorale per le persone omosessuali. Sabato 6 settembre attraverseranno la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Questo pellegrinaggio sarà preceduto da una veglia di preghiera venerdì 5 settembre alle 20 nella Chiesa del Gesù di Roma e da una messa sabato 6 settembre alle ore 11 sempre nella Chiesa del Gesù. Per questo evento giubilare non è al momento previsto uno specifico incontro con il pontefice, che tuttavia non è neanche escluso.