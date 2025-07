La Russia ha un nuovo nemico: il satanismo. Varata una nuova legge, ancora poco chiara. E i metallari russi iniziano a preoccuparsi

Per ora su Telegram e i giornali la linea è quella dell'ironia. Ma tra gli appassionati di heavy metal qualche preoccupazione nasce: verranno proibiti dischi e concerti?

La Corte suprema della Federazione Russa ha dichiarato fuorilegge «il Movimento internazionale del satanismo», definito come organizzazione estremista. Ma non esiste un’organizzazione simile. Nemmeno in Russia, così, i rocker di Mosca temono che questa sia una legge “cavallo di Troia“, come quella usata sull’inesistente «Movimento internazionale delle persone Lgbt» per limitare i diritti LGBTQ nel paese. Ne parla oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera: da San Pietroburgo a Mosca le magliette di gruppi come AC/DC o album come quelli dei Black Sabbath sono a rischio? Il deputato Andrej Kartapolov, che molto si è battuto perché la Corte arrivasse a questa sentenza, parla di «minaccia diretta alla statualità russa» proveniente dagli ammiratori di Satana. Ma finora sia la Procura generale e il ministero della Giustizia non danno indicazioni precise sul satanismo.

Come è iniziata la crociata contro il satanismo

Il cammino della crociata contro il satanismo, ricostruisce il Corriere, inizia nel luglio 2024, quando la Duma di Stato fece una tavola «sull’opposizione alla diffusione del satanismo», dedicata ovviamente all’«operazione militare sacra», contrapposta alle «tenebre ucraine del Male». I russi intanto ridono sul provvedimento. Ma, sottolinea Imarisio, essendo quasi tutti i russi sotto i cinquant’anni d’età in fissa con l’heavy metal, qualche preoccupazione nasce. Anche in vista di concerti ed eventi. Sulla curiosa legge scherzano perfino i giornali. Il Moskovskij Komsomlets, il tabloid popolare ultranazionalista. Siccome la delibera proibisce di nominare «voi sapete chi», scrive la testata, «un giornalista costretto a citare il missile sovietico RS-20, classificato dalla Nato come SS-18 Satan, adesso sarà obbligato ad aggiungere ogni volta che il Movimento satanista è stato riconosciuto come un’organizzazione estremista».

(in copertina la band black metal norvegese Dimmu Borgir si esibisce sul palco durante il loro concerto all’Arena Moscow Club, Mosca, Russia, 2 giugno 2012. EPA/MAXIM SHIPENKOV)