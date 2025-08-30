Imane Khelif non ha deciso di lasciare la boxe
Circola sui social un testo in cui si afferma che Imane Khelif, la pugile algerina medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, avrebbe abbandonato la boxe. Il messaggio, oltre a contenere espressioni offensive e transfobiche, diffonde una notizia falsa smentita nei giorni precedenti dalla stessa pugile.
Per chi ha fretta
- Un post sostiene che Imane Khelif avrebbe lasciato la boxe.
- La pugile è da tempo bersaglio di attacchi transfobici, che la accusano falsamente di essere una donna trans.
- La voce sul ritiro è nata da un’intervista rilasciata dal suo ex manager a un quotidiano francese.
- Khelif ha smentito subito, affermando di non aver mai lasciato la boxe e di continuare ad allenarsi per le prossime competizioni.
Analisi
Il testo condiviso è il seguente:
Il travestito algerino Imane Khelif che ha rubato la medaglia d’oro a Parigi, ha lasciato la boxe perché non ha i coglioni per combattere con quelli che come lui sono nati con il cazzo. Quindi ha preferito picchiare le donne in nome della perversione e del woke.
Fine della storia
Da dove nasce la voce del presunto ritiro
Il 20 agosto 2025 il quotidiano francese Nice Matin ha pubblicato un’intervista a Nasser Yesfah, ex manager di Imane Khelif. Yesfah dichiarava che l’atleta non aveva soltanto lasciato la società Nice Azur Boxe, ma «aveva lasciato il mondo della boxe».
La smentita della pugile
Lo stesso giorno, Khelif pubblica un post sul proprio profilo Facebook ufficiale in cui nega categoricamente di aver lasciato la boxe. «La notizia del mio ritiro non è vera», ha scritto, spiegando che si tratta di dichiarazioni diffuse da una persona che non la rappresenta più. La pugile ha ribadito di continuare ad allenarsi tra Algeria e Qatar in vista dei prossimi impegni sportivi, aggiungendo che simili voci servono solo a screditare la sua carriera:
In primo luogo, desidero chiarire all’opinione pubblica che le notizie relative al mio presunto ritiro dalla boxe non sono vere. Esse si basano esclusivamente su dichiarazioni rilasciate da una persona che non mi rappresenta più in alcun modo, e che considero abbia tradito la fiducia e la patria con le sue affermazioni false e tendenziose.
Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe; al contrario, sono ancora pienamente impegnata nel mio percorso sportivo. Mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra l’Algeria e il Qatar, in preparazione ai prossimi appuntamenti.
La diffusione di simili voci ha come unico obiettivo quello di creare confusione e danneggiare la mia carriera sportiva e professionale. Rimarrò sempre fedele alla boxe e alla mia patria, l’Algeria, e queste notizie menzognere non mi impediranno di continuare a difendere i colori del mio Paese e ad onorarlo nelle competizioni internazionali.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano a starmi accanto, e confermo che la mia carriera prosegue, se Dio vuole.
Conclusioni
La notizia secondo cui Imane Khelif avrebbe abbandonato la boxe è stata smentita dalla stessa pugile, mentre risulta alimentata da dichiarazioni del suo ex manager.
