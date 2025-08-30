Imane Khelif non ha deciso di lasciare la boxe

La voce è stata diffusa dall'ex manager, ma è stata subito smentita dalla pugile

Circola sui social un testo in cui si afferma che Imane Khelif, la pugile algerina medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, avrebbe abbandonato la boxe. Il messaggio, oltre a contenere espressioni offensive e transfobiche, diffonde una notizia falsa smentita nei giorni precedenti dalla stessa pugile.

Il testo condiviso è il seguente:

Il travestito algerino Imane Khelif che ha rubato la medaglia d’oro a Parigi, ha lasciato la boxe perché non ha i coglioni per combattere con quelli che come lui sono nati con il cazzo. Quindi ha preferito picchiare le donne in nome della perversione e del woke. Fine della storia

Il 20 agosto 2025 il quotidiano francese Nice Matin ha pubblicato un’intervista a Nasser Yesfah, ex manager di Imane Khelif. Yesfah dichiarava che l’atleta non aveva soltanto lasciato la società Nice Azur Boxe, ma «aveva lasciato il mondo della boxe».

Lo stesso giorno, Khelif pubblica un post sul proprio profilo Facebook ufficiale in cui nega categoricamente di aver lasciato la boxe. «La notizia del mio ritiro non è vera», ha scritto, spiegando che si tratta di dichiarazioni diffuse da una persona che non la rappresenta più. La pugile ha ribadito di continuare ad allenarsi tra Algeria e Qatar in vista dei prossimi impegni sportivi, aggiungendo che simili voci servono solo a screditare la sua carriera:

In primo luogo, desidero chiarire all’opinione pubblica che le notizie relative al mio presunto ritiro dalla boxe non sono vere. Esse si basano esclusivamente su dichiarazioni rilasciate da una persona che non mi rappresenta più in alcun modo, e che considero abbia tradito la fiducia e la patria con le sue affermazioni false e tendenziose.

Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe; al contrario, sono ancora pienamente impegnata nel mio percorso sportivo. Mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra l’Algeria e il Qatar, in preparazione ai prossimi appuntamenti.

La diffusione di simili voci ha come unico obiettivo quello di creare confusione e danneggiare la mia carriera sportiva e professionale. Rimarrò sempre fedele alla boxe e alla mia patria, l’Algeria, e queste notizie menzognere non mi impediranno di continuare a difendere i colori del mio Paese e ad onorarlo nelle competizioni internazionali.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano a starmi accanto, e confermo che la mia carriera prosegue, se Dio vuole.