Imane Khelif non è fuori dai Mondiali di boxe a seguito di nuovi test sul testosterone o sull’idoneità di genere

La pugile algerina non parteciperà ai mondiali organizzati dall'IBA per i contestati test effettuati da quest'ultima nel 2023

Alcune testate giornalistiche hanno pubblicato la notizia dell’esclusione di Imane Khelif dai Mondiali di boxe in Serbia. Tuttavia, i titoli non descrivono adeguatamente la vicenda, rischiando di far fraintendere il reale contesto agli utenti, soprattutto a quelli che si fermano alla lettura dei post social e non il contenuto degli articoli. Si tratta di una non notizia o, meglio, di una vicenda piuttosto ovvia e nota fin dal 2024, poiché il mondiale in questione è quello organizzato dall’International Boxing Association (IBA) dell’oligarca russo Umar Kremlev, con la quale la stessa pugile ha interrotto i rapporti dopo le accuse ricevute nel 2024 in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Per chi ha fretta

I titoli dei giornali non riportano la vera data dei test e la loro provenienza.

I test in questione sono quelli effettuati dall’IBA nel 2023, contestati durante il 2024.

I mondiali in Serbia sono quelli organizzati dall’IBA che mantiene la posizione espressa nel 2024.

I test non sono mai stati resi pubblici e l’intera narrazione si basa sulle dichiarazioni dell’IBA.

Analisi

Ecco alcuni esempi di come viene condivisa la non notizia sui social:

L’uomo/donna/binario/non binario/fuori dai binari, tale Imane Khelif, e’ stato escluso dal mondiale femminile di boxe dopo i test di idoneità di genere. Nelle analisi e’ stato trovato un alto livello di testosterone. Ma dai, davvero? I progressisti amanti della perversa ideologia gender si devono mettere l’anima in pace: questo coso e’ un uomo, o comunque qualcosa che si avvicina, quindi, non può gareggiare in discipline femminili.

Un altro esempio, dove un utente scrive «Possiamo finalmente stendere un velo PELOSO».

C’è chi pensa che si tratti di una conferma delle polemiche del 2024: «Adesso esce fuori la verità, per tutti i boccaloni che l’hanno difeso». Nel post (che riporta un’informazione utile che spiegheremo successivamente) viene condivisa un’immagine diffusa da Il Messaggero con scritto «Imane Khelif fuori dal mondiale femminile di boxe dopo i test “Alto livello di testosterone e cromosomi XY”».

I titoli dei giornali

Consideriamo alcuni titoli diffusi online. «Imane Khelif esclusa di nuovo dai Mondiali di boxe: “Non soddisfa i criteri di ammissibilità”», titola Fanpage. Nel sommario si legge: «Imane Khelif non parteciperà ai Mondiali di boxe femminili 2025. La pugile algerina, campionessa olimpica a Parigi, non soddisfa i criteri imposti dall’IBA, l’organizzazione che gestisce l’evento». Chi prosegue la lettura, nel primo paragrafo troverà scritto «Ma ciò non deve sorprendere», per poi comprendere che la vicenda è legata all’IBA che l’aveva già esclusa dai precedenti mondiali per lo stesso motivo. Tuttavia, manca un’informazione utile ulteriore, che vedremo di seguito.

«”Alto livello di testosterone”. Imane Khelif fuori dai Mondiali di boxe» titola Il Giornale. Tuttavia, nel sommario leggiamo finalmente l’informazione utile per comprendere ulteriormente la non notizia: «Si tratta di una decisione presa dall’Iba sulla base del test di “gender eligibility” effettuato nel 2023. Questo test di idoneità non fu preso in considerazione dal Cio e consentì la sua partecipazione a Parigi 2024».

«Imane Khelif fuori dal mondiale femminile di boxe dopo i test di “idoneità di genere”. ‘Alto livello di testosterone’» titola Il Messaggero. Per ritrovare l’informazione utile, quella del test del 2023, bisogna arrivare al primo paragrafo dell’articolo.

Conclusioni

Di fatto, si tratta di una non notizia. Il problema è legato ai titoli delle testate giornalistiche, le quali riportano la vicenda senza il contesto, generando un’interpretazione fuorviante per chi poi non legge effettivamente il contenuto degli articoli. Le grafiche condivise sui social, inoltre, risultano ulteriormente fuorvianti in quanto riprese senza il contesto. I test citati non sono attuali, ma sono gli stessi effettuati nel 2023 e contestati all’IBA.

