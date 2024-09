Le false copertine su Imane Khelif dell’inesistente “Vogue Algeria”

La pugile travolta dalle polemiche non può essere apparsa sull’edizione algerina di Vogue, dato che questa non esiste

Imane Khelif sulla copertina di “Vogue Algeria”? Questo è quello che mostrano alcune immagini virali sui social. Come avevamo già visto su Open, quelle mostrate non sono vere pagine del periodico, che non ha un’edizione algerina. Sono opere visuali pubblicate su Instagram dal proprio autore.

Per chi ha fretta:

Circolano delle immagini della presunta copertina di Vogue Algeria dedicata a Imane Khelif.

Vogue Algeria non esiste.

Le copertine sono delle opere visuali che non sono veramente apparse su Vogue.

Sono opere visuali pubblicate su Instagram dal proprio autore.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione si legge:

State a fa’ le pulci a Imane perché si trucca per i servizi fotografici eh ma quella non è lei, eh ma così fa vedere che è vero che è un maschio senza Photoshop e qui e là. Dovreste vedere me durante un allenamento di canottaggio come sto ridotta ma non è che ce vado così a fare la copertina di Vogue, no? Na sistemata me la dò pur’io.

Vogue Algeria non esiste

Gonnellina vedo non vedo e calze semitrasparenti sono gli indumenti che Kamala Harris indossa in alcune immagini che la ritraggono in pose provocanti. Nonostante qualcuno le stia condividendo come se fossero vere fotografie, le immagini provocanti sono alterate, come quella in cui la vicepresidente appare con Jeffrey Epstein, o generate interamente con l’intelligenza artificiale.

Ci sono numerosi elementi che dimostrano che le immagini non sono realmente apparse sulla rivista. È possibile verificarlo visitando il sito del periodico e cliccando sul selettore dell’edizione desiderata, dove non apparirà quella dedicata al Paese nordafricano.

Le immagini sono state create e pubblicate da Cheikh Boumsersseb, che sul suo profilo Instagram si definisce un «visual e art director» attivo principalmente in Algeria. Sul suo profilo ci sono numerose opere dedicate alla pugile connazionale, divenuta famosa alle Olimpiadi di Parigi in quanto accusata di non essere veramente una donna. Sulle opere, pubblicate nel corso di agosto, appare la firma dell’autore.

Conclusioni

La copertina e le pagine di “Vogue Algeria” dedicate a Imane Khelif non sono veramente apparse sul periodico: sono opere di un artista che le ha pubblicate su Instagram.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: