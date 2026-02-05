Olimpiadi, è allarme norovirus: 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio fuori dagli allenamenti. Isolate le compagne di stanza

Le atlete fermate da una gastroenterite acuta. La squadra resta sopra il numero minimo di giocatrici richiesto dal regolamento: stasera sfiderà il Canada

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile sono risultate positive al norovirus durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le atlete sono state costrette a sospendere allenamenti e attività ufficiali, mentre le compagne di stanza sono state messe in isolamento a scopo precauzionale. Nonostante le assenze, la Finlandia potrà comunque scendere in campo questa sera alle 21:10 contro il Canada, oro a Pechino 2022, rispettando i requisiti minimi previsti dal regolamento olimpico: dovrà schierare almeno 17 giocatrici, comprese due portiere. Parallelamente sono stati avviati contatti con la Federazione Internazionale per valutare possibili eccezioni in caso di ulteriori defezioni. «L’obiettivo della squadra non cambia», ha dichiarato l’allenatore Tero Lehterä, sottolineando come la situazione sia sotto controllo e costantemente monitorata dallo staff medico.

Cos’è il norovirus

Il norovirus è un agente patogeno altamente contagioso ed è tra le principali cause di gastroenterite acuta a livello globale. I sintomi più comuni includono vomito, diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre. Il decorso è generalmente breve, con una durata che varia dalle 12 alle 60 ore. Questo virus può diffondersi rapidamente attraverso superfici contaminate, alimenti o liquidi: ciò rende difficile intercettare tempestivamente i primi casi. Nella maggior parte dei soggetti sani l’infezione si risolve appunto in pochi giorni, ma i sintomi possono essere particolarmente debilitanti, soprattutto per atleti sottoposti a sforzi intensi o per persone fragili.