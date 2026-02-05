Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
SPORTLombardiaMilanoOlimpiadi 2026Sanità

Olimpiadi, è allarme norovirus: 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio fuori dagli allenamenti. Isolate le compagne di stanza

05 Febbraio 2026 - 12:17 Cecilia Dardana
embed
villaggio olimpico milano cortina
villaggio olimpico milano cortina
Le atlete fermate da una gastroenterite acuta. La squadra resta sopra il numero minimo di giocatrici richiesto dal regolamento: stasera sfiderà il Canada

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile sono risultate positive al norovirus durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le atlete sono state costrette a sospendere allenamenti e attività ufficiali, mentre le compagne di stanza sono state messe in isolamento a scopo precauzionale. Nonostante le assenze, la Finlandia potrà comunque scendere in campo questa sera alle 21:10 contro il Canada, oro a Pechino 2022, rispettando i requisiti minimi previsti dal regolamento olimpico: dovrà schierare almeno 17 giocatrici, comprese due portiere. Parallelamente sono stati avviati contatti con la Federazione Internazionale per valutare possibili eccezioni in caso di ulteriori defezioni. «L’obiettivo della squadra non cambia», ha dichiarato l’allenatore Tero Lehterä, sottolineando come la situazione sia sotto controllo e costantemente monitorata dallo staff medico.

Cos’è il norovirus

Il norovirus è un agente patogeno altamente contagioso ed è tra le principali cause di gastroenterite acuta a livello globale. I sintomi più comuni includono vomito, diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre. Il decorso è generalmente breve, con una durata che varia dalle 12 alle 60 ore. Questo virus può diffondersi rapidamente attraverso superfici contaminate, alimenti o liquidi: ciò rende difficile intercettare tempestivamente i primi casi. Nella maggior parte dei soggetti sani l’infezione si risolve appunto in pochi giorni, ma i sintomi possono essere particolarmente debilitanti, soprattutto per atleti sottoposti a sforzi intensi o per persone fragili.

Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, la cerimonia lontana dal sold out: ancora 10mila biglietti invenduti. L’offerta “prendi due e paghi uno”

2.

Il papà gli ruba un bocconcino di pollo alla partita e il bimbo scoppia in lacrime, la scena diventa virale: la sorpresa della squadra – Il video

3.

Olimpiadi: atleti pazzi per il cibo italiano al villaggio olimpico – Il video

4.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina iniziano con il curling: storia di uno sport che costringe (per una volta) a rallentare

5.

Gli atleti testano i letti di Milano-Cortina e parte lo sfottò per i francesi: «Almeno qui sono veri» – Il video

leggi anche
matteo bassetti norovirus urinoterapia
SALUTE

L’allarme di Bassetti sul norovirus: «Bastano poche particelle virali per innescare l’infezione». Come ci si contagia

Di Cecilia Dardana
Chef Marco Sacco
ATTUALITÀ

Vongole contaminate al matrimonio, assolto lo chef Marco Sacco e la moglie: la svolta dopo le intossicazioni e le stelle Michelin cancellate

Di Giovanni Ruggiero
crociera diarrea vomito norovirus
ESTERI

Crociera da dimenticare: scatta l’epidemia di norovirus. Quasi 100 passeggeri colpiti da diarrea e vomito: isolati nelle loro stanze

Di Alba Romano
crociera norovirus
ESTERI

Vomito e diarrea sulla nave da crociera, la vacanza diventa un incubo per 140 passeggeri. Bassetti sull’epidemia a bordo: come si è sviluppata

Di Alba Romano
sushi ristorante chiuso napoli
ESTERI

Il ristorante giapponese (con stella Michelin) chiuso dopo 80 clienti intossicati: «Il cibo era contaminato»

Di Valentina Romagnoli