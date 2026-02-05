Le medaglie olimpiche quest’anno valgono di più

L'aumento dei prezzi di materiali come oro e argento rendono le medaglie di Milano-Cortina le più costose di sempre

Le medaglie dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina valgono più di quelle delle edizioni passate. E non si tratta di prestigio, ma di economia: perché i prezzi dei materiali con cui sono realizzate sono schizzati alle stelle negli ultimi mesi. In particolare, oro e argento dal 2024 a oggi hanno registrato aumenti rispettivamente del 107% e del 200%, secondo i dati di FactSet, riportati dalla CNN.

Quanto vale una medaglia

Calcolando esclusivamente il valore dei metalli, una medaglia d’oro vale oggi circa 2.300 dollari, più del doppio rispetto alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Quella d’argento, invece si avvicina ai 1.400 dollari, quasi tre volte il valore di due anni fa. Il bronzo, invece, resta molto più “modesto”: circa 5,60 dollari a medaglia. Dietro questi numeri c’è una combinazione di fattori: la corsa degli investitori retail sull’argento e l’accumulo di oro da parte delle banche centrali, in un contesto di forte incertezza geopolitica che ha rilanciato il ruolo dei metalli preziosi come beni rifugio.

Di cosa sono fatte davvero le medaglie

Ma attenzione: le medaglie olimpiche di Milano-Cortina, realizzate in metallo riciclato, come da tradizione, contengono solo una minima parte di oro: in una medaglia per il primo posto, infatti, ce ne sono appena sei grammi su oltre mezzo chilo di peso, mentre il resto è composto da argento. Le medaglie di bronzo, invece, sono in rame e pesano circa 420 grammi. Non è sempre stato così: c’è stato un tempo in cui una medaglia d’oro era davvero d’oro. Ma è un tempo assai lontano: le ultime medaglie olimpiche interamente in oro risalgono ai Giochi di Stoccolma del 1912: pesavano appena 26 grammi e, al valore dell’epoca, oggi varrebbero meno di 20 dollari (circa 530 dollari attualizzati all’inflazione).

Quante medaglie verranno assegnate

In totale, ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno assegnate 1146 medaglie. Sono state tutte realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e hanno una dimensione di 80 millimetri di diametro e 10 millimetri di spessore.

Il valore per i collezionisti

Sul mercato del collezionismo, però, le medaglie olimpiche valgono molto più del metallo che contengono. Una medaglia d’oro di Stoccolma 1912 è stata venduta nel 2015 per 19.000 sterline, mentre una medaglia di bronzo dei Giochi di Anversa 1920 ha raggiunto quasi 900 dollari, pur non avendo alcun valore intrinseco. A fare la differenza è il contesto: l’evento sportivo più famoso del mondo, la storia che rappresenta, l’impresa dell’atleta che l’ha conquistata. Anche per questo, spiegano gli esperti del settore, pochissimi olimpionici mettono in vendita le proprie medaglie, considerate cimeli personali e professionali insostituibili.

Dove arriveranno i metalli preziosi?

I valori record di oro e argento registrati in questi mesi sono destinati a salire ancora: secondo diversi analisti, i metalli preziosi diventeranno sempre più un bene rifugio a causa dell’nstabilità geopolitica e del debito pubblico globale. Se così fosse, le medaglie delle Olimpiadi estive del 2028 che si svolgeranno a Los Angeles rischiano di battere un nuovo record.