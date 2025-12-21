Olimpiadi 2026: stadi, biglietti, mascotte e tutto quello che c’è da sapere sui Giochi di Milano-Cortina

La cerimonia di apertura è fissata per il 6 febbraio, quella di chiusura per il 22 dello stesso mese. A marzo toccherà ai Giochi Paralimpici

È tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sedici discipline, 116 medaglie da assegnare e alcune novità assolute, come lo sci alpinismo, che debutterà ufficialmente nel programma olimpico. La cerimonia di apertura è fissata per il 6 febbraio, quella di chiusura per il 22 dello stesso mese, ma le prime competizioni cominceranno già dal 4 febbraio. Dal 6 al 15 marzo, poi, toccherà alle Paralimpiadi. Si tratterà della terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo Cortina nel 1956 e Torino nel 2006, la quarta in assoluto considerando anche i Giochi estivi di Roma 1960.

Le città dei Giochi Invernali 2026

Questa edizione dei Giochi Invernali è la prima in cui gli impianti sportivi non sono concentrati in una solo grande città, ma distribuiti in cluster territoriali, con l’obiettivo di valorizzare le infrastrutture esistenti, ridurre l’impatto ambientale e garantire benefici diffusi sul territorio, anche se non sono mancate le proteste per la distruzione di alcuni habitat, a partire dalle centinaia di alberi abbattuti per fare spazio alla pista da bob. Ecco tutte le sedi delle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026:

Milano

Stadio Meazza : innaugurazione

: innaugurazione Pala Italia Santa Giulia : hockey su ghiaccio

: hockey su ghiaccio Milano Hockey Arena (ex PalaSharp): hockey su ghiaccio

(ex PalaSharp): hockey su ghiaccio Forum di Assago: short track e pattinaggio di figura

Cortina d’Ampezzo

Olympia delle Tofane : sci alpino femminile

: sci alpino femminile Cortina Sliding Centre : bob, slittino e skeleton

: bob, slittino e skeleton Cortina Olympic Stadium: curling

Val di Fiemme

Baselga di Pinè : pattinaggio di velocità

: pattinaggio di velocità Predazzo Ski Jumping Stadium : salto con gli sci e combinata nordica

: salto con gli sci e combinata nordica Tesero Cross-Country Skiing Stadium: sci di fondo e combinata nordica

Livigno

Freestyle skiing e snowboard

Bormio

Pista Stelvio: sci alpino maschile

Anterselva

Südtirol Arena: biathlon

Verona

Arena di Verona: cerimonia di chiusura

I nuovi impianti costruiti per i Giochi Invernali

Per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la società Simico ha messo a terra 98 interventi complessivi: 47 impianti sportivi e 51 opere di trasporto, per un investimento di circa 3,4 miliardi di euro. Le sedi sono distribuite nei quattro cluster di Milano, Cortina, Valtellina (Bormio e Livigno) e Val di Fiemme (Predazzo e Tesero), tra Lombardia, Veneto e area dolomitica di Trento e Bolzano. A Milano, tra i nuovi impianti, spicca la nuova Arena Santa Giulia, destinata all’hockey su ghiaccio e a diventare il più grande palazzetto d’Italia. L’Unipol Forum di Assago e i padiglioni di Fieramilano sono stati adeguati per pattinaggio di figura, short track e velocità, mentre il Villaggio Olimpico di Porta Romana accoglierà gli atleti e sarà poi riconvertito in studentato. Nei territori alpini, impianti storici come il Curling Olympic Stadium di Cortina, l’Olympia delle Tofane, l’Anterselva Biathlon Arena e le strutture di Predazzo e Livigno sono stati aggiornati per rispondere agli standard olimpici.

Il calendario completo delle gare

Il calendario delle gare è fitto di appuntamenti, ma organizzato in modo tale da permettere agli appassionati di seguire gli eventi clou in sequenza. La prima gara ufficiale dei Giochi sarà il curling il 4 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il 22, ultimo giorno, toccherà invece alle finali di bob, curling, hockey su ghiaccio e sci di fondo. Il calendario completo dei Giochi, disciplina per disciplina, è disponibile anche a questo link.

Le mascotte Tina e Milo

A rappresentare i XXV Giochi Olimpici invernali sono anche due ermellini, fratello e sorella, ribattezzati Milo (diminutivo di Milano) e Tina (diminutivo di Cortina). Le mascotte sono state scelte con un sondaggio pubblico sulla base di oltre 1.600 proposte. A disegnarle sono state gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna, in Calabria.

ANSA/Daniel Dal Zennaro | Tina e Milo, le due mascotte Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, affacciate su uno dei corridoi del Villaggio olimpico

Come seguire le gare in diretta TV e streaming

Come da tradizione, anche i Giochi Olimpici del 2026 saranno trasmessi in diretta dai canali Rai e si potranno seguire anche in streaming da Rai Play. Per chi risiede all’estero, il sito ufficiale dell’evento ha pubblicato un elenco completo dei titolari dei diritti media divisi per ciascun Paese.

Dove comprare i biglietti per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Il sito ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026 contiene una sezione dedicata appositamente all’acquisto dei biglietti per seguire tutti gli eventi. La vendita libera è stata aperta lo scorso aprile e buona parte dei posti messi a disposizione, specialmente per le gare più attese, è andata esaurita nel giro di poche settimane.

