L’affarone dei tedofori sulle tute con la fiaccola ancora in giro, finiscono in vendita le divise di Milano-Cortina: i prezzi

Secondo i rivenditori, le uniformi sarebbero originali e non sono utilizzate per «motivi organizzativi»

Che le Olimpiadi e il viaggio della fiamma attraverso l’Italia potessero rimanere avvolti nella loro sacralità è stato un sogno durato molto poco. Neanche il tempo per la torcia dei cinque cerchi di ingranare la marcia per le regioni della penisola che ospiterà Milano-Cortina 2026 che le tute edizione limitata prodotte per i tedofori sono finite online a prezzi da stropicciarsi gli occhi. Un epilogo quasi scontato e figlio dell’incontro tra la passione per gli sport invernali e l’oggettiva opportunità di guadagnare un bel gruzzolo di soldi senza eccessiva fatica.

Le tute in esclusiva

È sufficiente andare sui siti di rivendite per trovarli. La divisa bianca con fantasie arancioni e gialle, il cappello bianco tinta unita con i cinque cerchi in fronte, i guanti e persino la sacchetta ufficiale. Tutto griffato Salomon, che ha prodotto in esclusiva le 10.001 divise per i tedofori che hanno preso e prenderanno parte al viaggio della fiamma olimpica, e tutto con la scritta Milano-Cortina 2026. Un evento che l’Italia attendeva da vent’anni, da Torino 2006, e che si porta dietro frotte di appassionati e fan sfegatati della neve e del ghiaccio. Disposti ad aprire il portafoglio e spendere cifre importati per assicurarsi cimeli irripetibili.

Quanto costano le tute sul web

È proprio per questo che i prezzi delle tute da tedoforo sono da capogiro: si va dai 500 euro per singoli pezzi fino a sfiorare i 2mila euro per l’intero set Salomon. Molti sono presentati come «nuovi con cartellino», come se i tedofori nemmeno li avessero usati per compiere la loro porzione di staffetta olimpica. A chi ha avanzato dubbi sull’autenticità della merce, i rivenditori hanno risposto: «Sono originali, non sono mai state utilizzate per motivi organizzativi».