Federica Brignone è tornata, la campionessa gareggerà alle Olimpiadi dopo un recupero lampo dall’infortunio: «Sarà anche portabandiera»

Insieme a lei a Cortina ci sarà Amos Mosaner, mentre a Milano porteranno il tricolore Arianna Fontana e Federico Pellegrino

Ci sarà anche Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa valdostana di sci alpino è stata scelta come portabandiera insieme ad Amos Mosaner per la cerimonia che si terrà a Cortina d’Ampezzo. Ma non è l’unica novità: la sciatrice, fresca vincitrice della Coppa del mondo, ha confermato che scenderà in pista dopo aver recuperato in tempo record dal gravissimo infortunio rimediato la scorsa primavera, nonostante le paure della madre. «La prima medaglia l’abbiamo già vinta», non ha trattenuto la gioia il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. A Milano il tricolore sarà invece affidato al fondista Federico Pellegrino e alla pattinatrice di velocità Arianna Fontana.

L’ufficialità e l’importanza del numero 12

L’annuncio è arrivato preciso come da programma alle 12.12 del 12 dicembre: «Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità: sono 12 i mesi, le ore, e i segni zodiacali», ha spiegato Buonfigio dopo aver annunciato i quattro atleti prescelti. «Ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia. Vorrei che fossimo di esempio».

La novità su Brignone e la commozione della sciatrice

In conferenza stampa è stato proprio Buonfiglio a dare l’anticipazione su Federica Brignone: «Federica Brignone stamattina mi ha confermato che, dai test fatti, sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e determinazione». Una prima medaglia per la spedizione azzurra che è «dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti. È una persona eccezionale». Brignone ha commentato l’onore di essere stata scelta portabandiera tradendo grande emozione: «È il sogno che si realizza. Dal giorno dell’infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi».

Chi sono gli altri portabandiera

Arianna Fontana è una vera leggenda dello short track nonché l’atleta itaiana con più medaglie olimpiche nella storia dei Giochi invernali, ben 11. Sarà affiancata a Milano dalla stella italiana del fondo Federico Pellegrino, che nelle scorse due edizioni ha raccolto due medaglie d’argento e proverà l’assalto al gradino più alto con l’aiuto dell’aria di casa. A Cortina, con Brignone, ci sarà il campione di curling Amos Mosaner, che nel 2022 con Stefania Constantini portò in Italia per la prima volta una medaglia – tra l’altro oro – in quella disciplina.