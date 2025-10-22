Marta Bassino cade in allenamento, frattura alla tibia per l’azzurra di sci. La sfortuna a inizio stagione: Olimpiadi a rischio

L'atleta 29enne verrà sottoposta a un intervento chirurgico in una clinica a Milano

Brutta caduta per Marta Bassino durante un allenamento con la squadra femminile di sci alpino in Val Senales (Trentino-Alto Adige), a pochi giorni dall’apertura della Coppa del Mondo in programma sabato a Soelden. L’atleta piemontese, 29 anni, è scivolata nel corso del secondo giro di allenamento della mattinata, mentre affrontava una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler. Soccorsa dallo staff medico, è stata subito trasferita all’ospedale di Merano, dove gli esami diagnostici, una lastra e una Tac, hanno evidenziato una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra.

Olimpiadi a rischio

Secondo quanto comunicato dalla Fisi, Bassino verrà sottoposta a intervento chirurgico questa sera o, al più tardi, domani mattina 23 ottobre. L’operazione sarà eseguita dal professor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Federazione, presso la clinica La Madonnina di Milano, dove la sciatrice verrà trasferita in queste ore per il ricovero. L’infortunio rappresenta un serio ostacolo per la stagione dell’azzurra, che rischia di compromettere la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Bassino, portacolori del Centro Sportivo Esercito, è la seconda grande protagonista dello sci alpino italiano costretta ai box, dopo il grave incidente avvenuto ad aprile 2025 a Federica Brignone.