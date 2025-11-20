Federica Brignone, la paura della madre sul ritorno per le Olimpiadi: «Spero che smetta: rischiava di perdere la gamba» 

Ninna Quario ha parlato con il Corriere spiegando che la figlia difficilmente desisterà. Ma il suo lato materno ha preso il sopravvento: «Si è distrutta una gamba e il ginocchio le è esploso»

Quelli che dovevano essere le sue Olimpiadi a Milano-Cortina, Federica Brignone è probabile che li veda dal divano di casa o da fondo pista. La faticosa riabilitazione dal gravissimo infortunio è iniziata da settimane, anzi da mesi, ma tornare a sciare al livello a cui scendeva l’azzurra è probabilmente un’utopia: «Cammina, e per me è già tantissimo», ha confessato al Corriere Ninna Quario, madre della sciatrice.

I dubbi della madre sul ritorno dopo l’infortunio

«Ho visto solo una volta le immagini della sua caduta: orribile, non le guardo più», ha detto riguardo alla frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra rimediata dalla fresca campionessa del mondo al termine della scorsa stagione. «I medici mi dicevano che Fede aveva la gamba staccata dal corpo e che rischiava seriamente di perderla. Ora dopo sette mesi ha di nuovo la gamba, con i suoi muscoli, e il ginocchio. Bisogna capire se è tornata anche come sciatrice».

La visita «ancora da fissare» e il possibile ritorno sugli sci

Per tornare sulle piste serve ancora il via libera della Commissione medica della Fisi. Negli scorsi giorni l’ok era stato dato per certo, anzi già timbrato, ma la stessa federazione è intervenuta smentendo le voci: «Non c’è stata alcuna visita e al momento non è stata ancora fissata alcuna data a tale riguardo». Le previsioni di mamma Ninna però ci sono: «Ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno, fin qui ha fatto solo riabilitazione, ed entro la fine del mese tornerà sulla neve. Il punto è tutto lì: se si sentirà bene come prima sugli sci ci sarà».

La speranza di mamma Ninna: «Spero che smetta, ma so che non lo farà»

Ma da tifosa, la mamma torna anche a essere mamma: «Il mio augurio è che smetta. Ha vinto tutto, va bene anche se la chiude qui. Si è distrutta una gamba, il ginocchio le è esploso, sarebbe già fantastico vederla tornare in gara e basta». Ma Ninna Quario sa che al cuore, o agli sci, non si comanda e lo ha già ammesso ai microfoni di Radio24: «Sono l’ultima che chiede a Fede come sta o se ce la farà, perché se no mi manda a stendere. Credo che se lei starà bene fisicamente e potrà riprendere. Poi, da lì a dire che ce la farà per Milano-Cortina… Normalmente uno si allena otto mesi per le Olimpiadi e lei ha cominciato da una settimana».