Va a sciare fuoripista e provoca una valanga, l’azzardo sulle alpi svizzere: le immagini dalla sua bodycam – Il video

La pericolosa discesa è avvenuta sulle Alpi svizzere. Il giovane sciatore: «Sono stato fortunato»

Un giovane sciatore di 21 anni ha provocato una valanga mentre affrontava una discesa fuoripista sulle Alpi svizzere nel pressi di Engelber. La scena è stata ripresa direttamente dalla telecamera montata sul casco del ragazzo e pubblicata su TikTok. Nel video si vede nitidamente la neve fresca che inizia a cedere improvvisamente sotto gli sci dello sciatore. In pochi secondi un’ampia porzione del manto nevoso si è staccata, trasformandosi in una massa bianca precipitata verso valle con violenza. Nonostante i rischi della scena, nessuno è rimasto fortunatamente ferito.

Lo sciatore: «Sono stato fortunato»

«Se avessi saputo che si sarebbe scatenata una valanga, non avrei ovviamente affrontato quella discesa. Sono stato fortunato. Prima di me, due freerider avevano sciato sullo stesso pendio senza che si verificasse alcun incidente», ha dichiarato il giovane sciatore ai media locali.

Sciare fuoripista: cosa sapere

Sciare fuoripista richiede un buon livello di esperienza perché le condizioni della neve possono essere le più varie e anche i terreni da affrontare sono molto diversi. Per riuscirci serve molta tecnica, esperienza e capacità di scegliere i terreni e le condizioni di neve adeguati al proprio livello e condizione fisica. È inoltre fondamentale seguire scrupolosamente le norme di sicurezza, consultando il bollettino valanghe, utilizzando l’equipaggiamento adeguato ed evitare di affrontare pendii potenzialmente instabili da soli.