La Farnesina: 5 escursionisti italiani vivi in Nepal. Una squadra di soccorso per recuperarne due

Il ministero si è messo in contatto con gli italiani della provincia di Como. Intanto decolla dall'eliporto di Katmandu una squadra di alpinisti

Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l’agenzia di Milano e l’agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti italiani della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre. Lo rende noto la Farnesina.

Nel frattempo la squadra di soccorso italiana AviaMEA-Evk2CNR sta per decollare dall’eliporto di Kathmandu per raggiungere la zona dello Yalung Ri. con l’obiettivo di tentare di recuperare i due alpinisti Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Lo fa sapere l’Agi, che cita fonti dell’alpinismo italiano direttamente da Kathmandu. La squadra di soccorso italiana, composta da Manuel Munari capo di Avia MEA, istruttore pilota, che dirige l’operazione in contatto con la Farnesina e il Consolato italiano a Kathmandu arrivato ieri sera nella capitale nepalese, unitamente a Michele Cucchi, arrivato dalla Piramide Laboratorio EVK2Cnr all’Everest, è pronta al decollo con due elicotteri, uno di Simrik Air e uno Eli Everest.