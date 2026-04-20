Shamar Elkins: chi è l’uomo che ha ucciso otto bambini in Lousiana

Secondo una prima ricostruzione ha litigato con la sua ex fidanzata e sua sorella. Poi ha cominciato a uccidere i figli e i nipoti

Si chama Shamar Elkins, ha 31 anni ed è un veterano dell’esercito. È lui l’uomo che ha ucciso otto bambini in una sparatoria di massa avvenuta domenica 19 aprile in una casa a Shreveport, in Louisiana. Prima degli omicidi aveva pubblicato sui social una foto con una delle sue figlie con un hamburger in mano. E si è tolto la vita mentre era in fuga dalla polizia.

La sparatoria

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità della Lousiana Elkins ha avuto una lite domestica con la sua ex fidanzata. La discussione è degenerata e lui ha aperto il fuoco contro di lei e sua sorella. Entrambe le donne sono state colpite alla testa. Ma sono sopravvissute: si tratta delle uniche vittime della strage ancora in vita. Dopodiché ha ucciso otto bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 14 anni. Tra le vittime c’erano i suoi figli, così come i figli della sua ex fidanzata e di sua sorella.

La polizia afferma che a un certo punto Elkins ha messo un neonato sul tetto di una casa prima di sparare alla madre. Ha anche inseguito un bambino di 9 anni per strada e gli ha sparato alla testa. Gli omicidi sono avvenuti in diverse abitazioni. In seguito, Elkins ha rubato un’auto e ha ingaggiato un inseguimento ad alta velocità con la polizia fino a Bossier City, dove si è suicidato.

I corpi

I corpi di sette bambini sono stati trovati all’interno dell’abitazione, mentre l’ottavo è stato ucciso mentre tentava una fuga dal tetto, ha dichiarato Christopher Bordelon, portavoce del dipartimento di polizia di Shreveport, all’emittente televisiva locale KTBS. Il sospettato aveva figli che vivevano in quella casa, ha affermato la polizia. Le informazioni preliminari indicano che gli eventi sono iniziati quando il sospettato ha sparato a una donna e poi si è spostato di qualche isolato verso la casa dove vivevano i bambini, secondo un post su Facebook della polizia di Shreveport. Bordelon ha dichiarato a KTBS che la scena del crimine era «incredibilmente raccapricciante». L’incidente è avvenuto dopo le 6 del mattino di domenica. Almeno 10 persone sono state colpite da proiettili.

La fuga

Il sospettato ha rubato un’auto dopo la sparatoria ed è stato ucciso quando la polizia ha aperto il fuoco contro il veicolo durante un inseguimento che si è protratto fino alla vicina parrocchia di Bossier, ha spiegato Bordelon. La polizia di Stato della Louisiana sta indagando sulla sparatoria in cui è rimasto coinvolto un agente, ha dichiarato la portavoce Kate Stegall. «Questa è una situazione tragica, forse la peggiore che abbiamo mai vissuto», ha affermato il sindaco di Shreveport, Tom Arceneaux. Sembra che l’omicida avesse precedenti per violenza domestica e per un incidente con armi.

119 sparatorie

Escludendo l’incidente di domenica a Shreveport, il GunViolence Archive elenca almeno 119 sparatorie di massa negli Stati Uniti quest’anno, che hanno provocato 117 morti, tra cui 79 bambini, e 458 feriti. L’archivio definisce una sparatoria di massa come un incidente in cui almeno quattro persone, escluso l’attentatore, vengono ferite o uccise da colpi d’arma da fuoco. Secondo i dati dell’archivio, negli Stati Uniti si sono verificate 407 sparatorie di massa lo scorso anno.