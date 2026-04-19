Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini in una «lite domestica»: il più piccolo aveva un anno, il più grande 14

È accaduto a Shreveport. Il sospettato è stato ucciso dagli agenti al termine di un inseguimento. Il capo della polizia: «La scena del crimine è vastissima»

Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana, vicino al confine con il Texas, intorno alle 6 di stamattina. Secondo il New York Times, si sarebbe trattato di una «lite domestica» durante la quale dieci persone sono state colpite da un’arma da fuoco. «Le vittime avevano un’età compresa tra 1 e 14 anni», ha dichiarato il capo della polizia di Shreveport, Chris Bordelon, nel corso di una conferenza stampa.

L’autore è stato ucciso

Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto. La scena del crimine – scrivono i media Usa – si estende su tre diversi luoghi. «È una scena vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto», ha aggiunto. Il presunto responsabile è stato ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento in auto e nessun agente è rimasto ferito. Alcuni bambini colpiti erano parenti del sospettato. Le autorità hanno invitato chiunque abbia foto, video o informazioni utili a condividerli con gli investigatori impegnati nel caso.