Nepal, sospese le ricerche degli alpinisti dispersi: «Neve supercompatta e detriti rocciosi, impossibile scavare»

L'annuncio dei coordinatori dei soccorsi. Impossibile continuare a cercare gli italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler e gli altri dispersi

Sono state sospese in Nepal le ricerche di Marco Di Marcello, il biologo 37enne di Teramo scomparso in quota da lunedì dopo che una valanga ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang (6.332 metri). Lo ha fatto sapere il fratello Gianni. «Abbiamo avuto la brutta notizia che le ricerche di Marco sono state sospese questa mattina da uno dei coordinatori delle squadre di soccorso, Manuel Munari, con il quale siamo in contatto telefonico. Secondo quanto abbiamo capito le condizioni meteo per il volo non sono ideali e la neve su cui lavorano i soccorritori è molto compatta e piena di detriti rocciosi su cui è difficile scavare», ha spiegato Di Marcello. La notizia è poi stata confermata dallo stesso Munari. «Purtroppo, dobbiamo annunciare che la missione Yalung Ri è stata sospesa a causa della forte presenza di neve supercompatta, rendendo impossibile scavare al momento. Monitoreremo le condizioni e valuteremo le opzioni in futuro», ha scritto il coordinatore dei soccorsi sul profilo Facebook di Avia Mea. Oltre a Marco Di Marcello risultavano ancora dispersi anche un altro italiano, l’altoatesino Markus Kirchler, il tedesco Jakob Schreiber e i nepalesi Mere Karki e Padam Tamang. Prima della notizia di stamattina erano sette le vittime accertate della tempesta di neve ad alta quota.

In copertina: Cinque degli alpinisti italiani travolti nei giorni scorsi dalla tempesta di neve ad alta quota in Nepal: Stefano Farronato Alessandro Caputo e Markus Kirchler; Marco Di Marcello e Paolo Cocco (Ansa)