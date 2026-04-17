McDonald’s contro McDino’s, il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince: «Il prefisso “Mc” non può essere utilizzato»

La multinazionale americana ha vinto una causa contro un’azienda italiana, che dovrà rinunciare all’uso del prefisso sia nel marchio sia nella commercializzazione di alcuni prodotti

McDonald’s contro McDino’s. Il colosso americano ha vinto una causa contro un’azienda pugliese, che non potrà più utilizzare il prefisso “Mc” nel proprio marchio né nella vendita di alcuni suoi prodotti. A stabilirlo è una sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Bari, pubblicata nei giorni scorsi, che definisce i limiti a tutela del celebre brand statunitense.

La causa della multinazionale Usa

Secondo i giudici, il marchio McDonald’s è talmente riconoscibile e consolidato «che comporta una tutela ancor più intensa». E anche variazioni apparentemente originali – scrive il Corriere della Sera, che cita la sentenza – possono risultare illegittime se mantengono elementi che richiamano in modo sostanziale l’identità del marchio originario.

Alla base della causa c’è l’utilizzo, da parte di una società di ristorazione pugliese, del nome “Mc Dino’s” come insegna e marchio di fatto, oltre al segno “McDrive”, identico a quello utilizzato dalla catena statunitense. Nel menu comparivano inoltre prodotti con denominazioni precedute dal prefisso “Mc”, come “Mc Burger”, anch’esso registrato dal gruppo americano.

La diffida

Prima di arrivare in tribunale, McDonald’s aveva inviato una diffida, ma senza ottenere risultati. Da qui l’avvio del contenzioso. Nella sentenza, i giudici sottolineano come marchi come Big Mac, McDrive, McChicken, McNuggets e McCafé siano tutti regolarmente registrati e accomunati da un elemento distintivo forte e immediatamente riconoscibile: il prefisso “Mc”. Questo elemento, secondo il tribunale, consente ai consumatori di ricondurre i prodotti a un’unica origine, quella della multinazionale.

Cosa dice la sentenza?

Proprio per questo, l’uso di segni simili da parte dell’azienda pugliese è stato ritenuto idoneo a generare confusione nel pubblico. Il consumatore medio, infatti, potrebbe facilmente associare “Mc Dino’s” alla rete McDonald’s, soprattutto considerando che i servizi offerti – ristorazione e prodotti alimentari – sono gli stessi. Il tribunale ha quindi accertato la contraffazione e la concorrenza sleale, vietando in modo definitivo l’utilizzo dei nomi “Mc Dino’s”, “McDrive”, “Mc Burger” e di qualsiasi altro segno contenente il prefisso “Mc” o comunque simile ai marchi del gruppo, in qualunque forma e contesto. Respinta invece la richiesta di risarcimento danni, in quanto non adeguatamente dimostrata né quantificata.

Foto copertina: PAVEL SYTSKO | DREAMSTIME