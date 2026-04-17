Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ATTUALITÀInchiesteMcDonald'sPugliaUSA

McDonald’s contro McDino’s, il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince: «Il prefisso “Mc” non può essere utilizzato»

17 Aprile 2026 - 21:46 Alba Romano
embed
mcdonalds-vs-mcdinos-colosso-usa-vs-azienda-pugliese-causa-perde
mcdonalds-vs-mcdinos-colosso-usa-vs-azienda-pugliese-causa-perde
La multinazionale americana ha vinto una causa contro un’azienda italiana, che dovrà rinunciare all’uso del prefisso sia nel marchio sia nella commercializzazione di alcuni prodotti

McDonald’s contro McDino’s. Il colosso americano ha vinto una causa contro un’azienda pugliese, che non potrà più utilizzare il prefisso “Mc” nel proprio marchio né nella vendita di alcuni suoi prodotti. A stabilirlo è una sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Bari, pubblicata nei giorni scorsi, che definisce i limiti a tutela del celebre brand statunitense.

La causa della multinazionale Usa

Secondo i giudici, il marchio McDonald’s è talmente riconoscibile e consolidato «che comporta una tutela ancor più intensa». E anche variazioni apparentemente originali – scrive il Corriere della Sera, che cita la sentenza – possono risultare illegittime se mantengono elementi che richiamano in modo sostanziale l’identità del marchio originario. 

Alla base della causa c’è l’utilizzo, da parte di una società di ristorazione pugliese, del nome “Mc Dino’s” come insegna e marchio di fatto, oltre al segno “McDrive”, identico a quello utilizzato dalla catena statunitense. Nel menu comparivano inoltre prodotti con denominazioni precedute dal prefisso “Mc”, come “Mc Burger”, anch’esso registrato dal gruppo americano.

La diffida 

Prima di arrivare in tribunale, McDonald’s aveva inviato una diffida, ma senza ottenere risultati. Da qui l’avvio del contenzioso. Nella sentenza, i giudici sottolineano come marchi come Big Mac, McDrive, McChicken, McNuggets e McCafé siano tutti regolarmente registrati e accomunati da un elemento distintivo forte e immediatamente riconoscibile: il prefisso “Mc”. Questo elemento, secondo il tribunale, consente ai consumatori di ricondurre i prodotti a un’unica origine, quella della multinazionale.

Cosa dice la sentenza?

Proprio per questo, l’uso di segni simili da parte dell’azienda pugliese è stato ritenuto idoneo a generare confusione nel pubblico. Il consumatore medio, infatti, potrebbe facilmente associare “Mc Dino’s” alla rete McDonald’s, soprattutto considerando che i servizi offerti – ristorazione e prodotti alimentari – sono gli stessi. Il tribunale ha quindi accertato la contraffazione e la concorrenza sleale, vietando in modo definitivo l’utilizzo dei nomi “Mc Dino’s”, “McDrive”, “Mc Burger” e di qualsiasi altro segno contenente il prefisso “Mc” o comunque simile ai marchi del gruppo, in qualunque forma e contesto. Respinta invece la richiesta di risarcimento danni, in quanto non adeguatamente dimostrata né quantificata.

Foto copertina: PAVEL SYTSKO | DREAMSTIME

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Emanuele Filiberto si svena (600 mila euro) per consentire al Savoia calcio di puntare alla serie C. E apre una società per vendere NFT reali

2.

Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I video

3.

Giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita ricorda la “cena del veleno”. Ecco gli alimenti mangiati da mamma e figlia prima di morire

4.

«Drogata da mio marito per 20 anni»: l’orrore delle “Rape Academy” riguarda anche l’Italia

5.

Dieta ricca di zuccheri, tanta tv, problemi col sonno e zero contatto con la natura: così è cambiata la vita dei bambini della famiglia del bosco

leggi anche
DIEGO ARMANDO MARADONA
SPORT

Maradona, riparte il processo: il clamoroso errore che ha azzerato tutto. Ecco chi sono i 7 accusati

Di Cecilia Dardana
ditonellapiaga-vs-patrizia-mirigliano-album-miss-italia
CULTURA & SPETTACOLO

Ditonellapiaga vince la causa, il titolo dell’album resta «Miss Italia». Ma Patrizia Mirigliani tira dritto: «Vado in appello» – Il video

Di Alba Romano
I genitori della Famiglia del bosco
ATTUALITÀ

La Famiglia del bosco su Netflix? «Aggiunge solo sofferenza», la rabbia dell’avvocata sulle voci. Così la madre festeggia il suo compleanno

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Avvocato segue una causa per 27 anni, ma i clienti muoiono di vecchiaia: lui trascina gli eredi in tribunale per farsi pagare e vince in Cassazione

Di Olga Colombano
cinturrino incidente probatorio indagini omicidio mansouri
ATTUALITÀ

Carmelo Cinturrino in aula per l’omicidio di Mansouri: «Dispiaciuto per la sua fine e per la mia, ma sono un poliziotto corretto»

Di Alba Romano