Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
SPORTGregorio PaltrinieriLazioMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026RomaVideo

Milano Cortina 2026, parte il viaggio della fiaccola olimpica. Paltrinieri apre la staffetta: «Una volta l’Olimpiade fermava le guerre…» – Il video

06 Dicembre 2025 - 13:54 Ugo Milano
embed
Il campione di nuoto ha ceduto la torcia all'olimpionica di Fioretto Elisa Di Francisca che, a sua volta, ha passato il testimone a Tamberi

È stato Gregorio Paltrinieri ad accendere ufficialmente a Roma il lungo viaggio della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026. Alle 9.30, dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico, il campione del nuoto ha aperto la staffetta percorrendo il primo giro e cedendo poi la torcia a Elisa Di Francisca. L’olimpionica del fioretto, due ori e un argento ai Giochi, ha a sua volta passato il testimone a Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo, che ha chiuso il primo tratto prima di affidare la fiamma al cestista Achille Polonara per l’uscita dallo stadio e l’inizio del percorso nelle strade della Capitale.

«La fiaccola va oltre lo sport»

Per i prossimi 63 giorni la fiamma attraverserà l’Italia lungo oltre 12mila chilometri, toccando 60 città, le varie regioni e le 110 province, passando anche da 60 siti patrimonio dell’Unesco. Un viaggio pensato come grande vetrina del Paese nel mondo. «La fiaccola va oltre lo sport, quando si pensa all’Olimpiade si pensa al mondo che si ferma e si riunisce. Anni fa si fermavano guerre, anche se dubito succeda adesso», ha dichiarato Paltrinieri durante la cerimonia.

Il percorso nel pomeriggio

Dopo la mattinata al Foro Italico, nel pomeriggio la staffetta attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città. Arrivo in Campidoglio intorno alle 16, poi Fori Imperiali e Colosseo, il suggestivo passaggio in Vespa su via Veneto e il transito da fontana di Trevi, piazza Montecitorio, Palazzo Chigi, piazza di Spagna e via del Corso. Alle 19.30 l’accensione del braciere a piazza del Popolo, accompagnata da un concerto. Domenica 7 dicembre la torcia lascerà Roma per proseguire nel Lazio con le tappe di Civitavecchia, Tarquinia e arrivo finale a Viterbo.

Articoli di SPORT più letti
1.

La Coppa Davis accanto al feretro, Nicola Pietrangeli e l’omaggio del Foro Italico. Il figlio su Sinner: «Il messaggio? Non ho visto»

2.

Impresa show dell’Italia del nuoto: oro europeo e record del mondo nella staffetta. Sara Curtis firma la vittoria con l’ultima frazione

3.

India, il bambino di 3 anni che entra nella classifica mondiale degli scacchi

4.

Thomas Ceccon, gli scherzi, le battute e le vittorie sugli Usa: «Non sono supersimpatici»

5.

Addio a Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di sempre: aveva 72 anni

leggi anche
jasmine paolini fiamma olimpica
SPORT

Milano-Cortina, sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia: l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista

Di Alba Romano
bluff-villaggio-olimpico-studentato-milano
ECONOMIA & LAVORO

Il grande bluff del Villaggio Olimpico di Milano: meno di un posto letto su tre sarà affittato agli studenti a prezzi calmierati

Di Gianluca Brambilla
federica brignone olimpiadi sci
SPORT

Federica Brignone, la paura della madre sul ritorno per le Olimpiadi: «Spero che smetta: rischiava di perdere la gamba» 

Di Ugo Milano
Olimpiadi Milano Cortina 2026
ATTUALITÀ

La procura di Milano chiede l’intervento della Corte costituzionale su Milano-Cortina: «Sblocchi le indagini sugli appalti»

Di Alba Romano