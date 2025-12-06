Milano Cortina 2026, parte il viaggio della fiaccola olimpica. Paltrinieri apre la staffetta: «Una volta l’Olimpiade fermava le guerre…» – Il video

Il campione di nuoto ha ceduto la torcia all'olimpionica di Fioretto Elisa Di Francisca che, a sua volta, ha passato il testimone a Tamberi

È stato Gregorio Paltrinieri ad accendere ufficialmente a Roma il lungo viaggio della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026. Alle 9.30, dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico, il campione del nuoto ha aperto la staffetta percorrendo il primo giro e cedendo poi la torcia a Elisa Di Francisca. L’olimpionica del fioretto, due ori e un argento ai Giochi, ha a sua volta passato il testimone a Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo, che ha chiuso il primo tratto prima di affidare la fiamma al cestista Achille Polonara per l’uscita dallo stadio e l’inizio del percorso nelle strade della Capitale.

«La fiaccola va oltre lo sport»

Per i prossimi 63 giorni la fiamma attraverserà l’Italia lungo oltre 12mila chilometri, toccando 60 città, le varie regioni e le 110 province, passando anche da 60 siti patrimonio dell’Unesco. Un viaggio pensato come grande vetrina del Paese nel mondo. «La fiaccola va oltre lo sport, quando si pensa all’Olimpiade si pensa al mondo che si ferma e si riunisce. Anni fa si fermavano guerre, anche se dubito succeda adesso», ha dichiarato Paltrinieri durante la cerimonia.

Il percorso nel pomeriggio

Dopo la mattinata al Foro Italico, nel pomeriggio la staffetta attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città. Arrivo in Campidoglio intorno alle 16, poi Fori Imperiali e Colosseo, il suggestivo passaggio in Vespa su via Veneto e il transito da fontana di Trevi, piazza Montecitorio, Palazzo Chigi, piazza di Spagna e via del Corso. Alle 19.30 l’accensione del braciere a piazza del Popolo, accompagnata da un concerto. Domenica 7 dicembre la torcia lascerà Roma per proseguire nel Lazio con le tappe di Civitavecchia, Tarquinia e arrivo finale a Viterbo.

