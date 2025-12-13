Kristian Ghedina e il form online per fare il tedoforo. L’ex campione di sci snobbato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina: «Si sono dimenticati di me»

L'ex campione di sci racconta la frustrazione: «Non cerco poltrone, non mi interessa l’organigramma, però un minimo di riconoscimento me lo sarei aspettato»

È il discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo, con 13 vittorie e 33 podi, ma in occasione degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 nessuno ha deciso di chiamarlo. In un’intervista al Corriere, Kristian Ghedina racconta la frustrazione provata in questi mesi: «Mi aspettavo di essere uno dei volti delle Olimpiadi. Invece si sono dimenticati di me». L’ex campione di sci spiega di non essere mai stato contattato da nessuno, né per essere coinvolto nell’organizzazione né per prestare il suo volto come testimonial.

Il form online per fare il tedoforo

«È una ferita professionale ma anche personale: non cerco poltrone, non mi interessa l’organigramma, però un minimo di riconoscimento me lo sarei aspettato», dice Ghedina. L’ex campione di sci sarà comunque uno dei tedofori. Ma anche quel ruolo, spiega al Corriere, è arrivato solo dopo aver presentato una candidatura online: «Sì, ho compilato il form sulla pagina della Fondazione Milano-Cortina e mi hanno assegnato una tappa a Bressanone, dove vivo con la mia famiglia, così i miei figli potranno vedermi passare con la torcia. Sarà un bel ricordo per loro. Ma nessuno mi ha invitato, è partito da me».

Le sorprese delle prossime Olimpiadi

A proposito delle Olimpiadi in partenza a febbraio, Ghedina rivela chi potrebbero essere secondo lui i protagonisti: «Vinatzer, Paris e Goggia sono i nomi forti. Ma bisogna stare attenti agli outsider, arrivano senza troppe aspettative, con la testa libera. A volte proprio loro fanno la gara della vita. Alle Olimpiadi può succedere qualsiasi cosa». Mentre quando gli viene chiesto cosa manca oggi allo sci italiano, l’ex campione risponde: «I personaggi. I fuoriclasse ci sono, soprattutto nel femminile. Ma serve gente che faccia sognare. Come Tomba. Anch’io, nel mio piccolo, facevo numeri che restavano: la spaccata a Kitzbühel, le battute, le uscite fuori copione. Dettagli, ma la gente se li ricorda. Lo sport è anche spettacolo».

Foto copertina: ANSA/Flavio Lo Scalzo | L’ex sciatore Kristian Ghedina in una foto del 2019