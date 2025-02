Olimpiadi Milano-Cortina, sabotaggio contro la pista da bob: staccato un tubo e lasciato in mezzo alla strada

La denuncia del ministero delle Infrastrutture: «Inquietante, ci danneggia davanti a tutto il mondo»

«Un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada». Lo denuncia il comitato che si occupa delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’azione di sabotaggio è avvenuta nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio e riguarda la pista di bob in costruzione per i Giochi del 2026. Il tubo, come emerge anche dalle immagini, è stato spostato dal cantiere e piazzato in mezzo alla strada, «bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere, anche in vista del sopralluogo del Cio, previsto per lunedì 24 febbraio», fa sapere il comitato.

La denuncia del governo: «Inquietante»

L’episodio è stato denunciato alle autorità di competenza dal commissario di governo, Fabio Saldini, che parla di «atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte». A commentare la presunta azione di sabotaggio è anche il ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, che in una nota scrive: «Quanto successo a Cortina, dove ignoti hanno sabotato la pista da bob, è inquietante e grave. Chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all’Italia davanti a tutto il mondo. Come per i delinquenti che assaltano il cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione, anche a Cortina sappiano che non la avranno vinta. Lo Stato non si fa intimidire».

La pista da bob, opera della discordia

La pista di bob, skeleton e slittino è una delle opere più contestate delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per far posto al biscione di ferro lungo 1.650 metri sono stati abbattuti infatti 2mila larici, suscitando l’ira degli ambientalisti. La pista in costruzione nella località veneta sarà la più moderna d’Europa, ma non è chiaro che fine farà al termine dei Giochi, soprattutto se si considera che lo stesso Comitato olimpico internazionale ritiene il bob uno sport che non ha futuro.

Lo slogan dei Giochi invernali 2026

Il conto alla rovescia, intanto, procede. A meno di un anno dall’inaugurazione dei Giochi invernali del 2026, gli account ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina hanno svelato il motto ufficiale della prossima edizione. La scelta degli organizzatori è ricaduta su «It’s your vibe», con quel «it» che potrebbe stare anche a significare «Italia».