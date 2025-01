Giorgia Meloni e il nuovo taglio di capelli a Un giorno da pecora: «È un bob liscio, utile per Milano-Cortina» – Il video

Ospite del programma radiofonico il suo parrucchiere di fiducia, Antonio Pruno: «Il capello liscio indurisce un po' la faccia, ci stiamo lavorando»

A Un giorno da pecora si torna a parlare dei capelli della premier Giorgia Meloni con il suo parrucchiere di fiducia, Antonio Pruno. A Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che conducono il programma radiofonico, non è sfuggito che la presidente del Consiglio ha cambiato look. È passata dai capelli mossi a quelli lisci, proprio nei giorni del viaggio in Arabia Saudita e l’incontro in tenda con il principe Bin Salman. «Siamo in fase di cambiamento di look, quindi iniziamo a studiare look diversi in base alla moda. Diciamo che la affianchiamo», ha spiegato Pruno, «il capello liscio indurisce un po’ la faccia ovviamente, però dipende dalla lunghezza. Adesso stiamo capendo che lunghezza dobbiamo sostenere in questo periodo. Molto probabilmente poi lo faremo un po’ più corto se lo vogliamo tenere liscio. Già domani faremo la lunghezza giusta». Il nuovo taglio di capelli di Giorgia Meloni si chiama bob liscio. «Che tra l’altro per Milano-Cortina 2026 può anche esserle utile», ironizza il conduttore Lauro. «Le ho fornite piastre ferri e acque di cui ha bisogno e viaggia da sola. Ha due piastre, una per il capello riccio e una per quello liscio», conclude Pruno.