Giorgia Meloni contro Fabrizio Corona in tribunale, parte il processo: il caso del falso «legame affettivo»

In un articolo di ottobre 2023 su Dillingernews si parlava di una presunta relazione della premier con il deputato FdI Manlio Messina. Secondo i pm Corona avrebbe incluso «fotografie alterate»

Giorgia Meloni è stata ammessa come parte civile nel processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata, iniziato oggi martedì 21 gennaio nell’ottava sezione penale del tribunale di Milano. La citazione diretta a giudizio, disposta dalla procura del capoluogo lombardo lo scorso ottobre, nasce dalla pubblicazione di un articolo su Dillingernews.it in cui si ventilava la possibilità di un legame affettivo tra la presidente del Consiglio e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Proprio dalle loro denunce è scaturito il processo che, oltre a Corona perché «caporedattore di fatto» del sito, vede imputato anche Luca Arnaù, il giornalista che scrisse e pubblicò il pezzo.

I pm: «Corona ha procacciato la falsa notizia»

«E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…». Questo il titolo con cui l’articolo compare nell’ottobre 2023 su Dillingernews, poco dopo la separazione tra la premier e il compagno Andrea Giambruno. All’interno, oltre a una parte testuale che allude alla presunta relazione tra Meloni e Messina, anche il supporto di alcune foto. Secondo i pm, il ruolo di Corona sarebbe stato duplice: «aver procacciato la falsa notizia, compiendo verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza» e aver «ordinato insistentemente la sollecita redazione dell’articolo». Includendovi all’interno anche «fotografie alterate», scaricate dai social media. Sia Giorgia Meloni, inclusa dai pm nei testimoni del processo, che Manlio Messina sono stati ammessi come parte civile per ottenere gli eventuali danni. Il procedimento è stato aggiornato al 31 marzo, quando si terrà la fase di ammissione delle prove.